Του Π. Χαλάτση

Το βρετανικό δίδυμο Elfyn Evans- Scott Martin ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα. Δεν έκανε λάθη αλλά και δεν είχε ατυχίες με σκασμένα λάστιχα. Μεγάλη κόντρα στους χρόνους οι Evans- Martin είχαν και με τους Γάλλους Sébastien Ogier- Vincent Landais αλλά και με τους Σουηδούς Oliver Solberg- Elliott Edmondson. Ωστόσο οι μεταβαλλόμενες συνθήκες τους ευνόησαν και στο τέλος του πρώτου σκέλους είχαν μια διαφορά από το δεύτερο πλήρωμα +15.7’’.

Στο πρώτο σκέλος του FORUM8 Rally Japan 2026 έγιναν 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 108.54 χλμ. Στο σύνολο οι αγωνιζόμενοι έκαναν 346.61 χιλιόμετρα και από αυτά τα 238.07 ήταν απλές διαδρομές.

Τέσσερα TOYOTA GR Yaris Rally1 κατέλαβαν τις τέσσερις πρώτες θέσεις. Η σειρά είναι:

Elfyn Evans- Scott Martin – (Yaris Rally1)

Oliver Solberg- Elliott Edmondson +15.7s (Yaris Rally1)

Sébastien Ogier- Vincent Landais +17.1s (Yaris Rally1)

Sami Pajari- Marko Salminen +41.5s (Yaris Rally1)

Στην 5η θέση της γενικής κατάταξης είναι οι Βέλγοι Thierry Neuville – Hyundai +58.2s

Το πέμπτο πλήρωμα της Toyota, οι Takamoto Katsuta- Aaron Johnston (Yaris Rally1) δεν ήταν τυχεροί. Ο συμπαθέστατος Katsuta που κάνει ότι είναι δυνατόν για να ανέβει στο βάθρο και να ευχαριστήσει τους συμπατριώτες του έκανε ένα λάθος φρενάρισμα. Αυτό ήταν αρκετό για να βγει εκτός γραμμής και να χάσει αρκετό χρόνο. Έτσι από πέμπτος που ήταν βρέθηκε στην 6η θέση.

Τους Katsuta- Johnston ακολουθούν οι Γάλλοι Adrien Fourmaux- Alexandre Coria που και αυτοί αντιμετώπισαν προβλήματα. Είχαν λάθος set-up και δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Toyota.

Αύριο Σάββατο, 30 Μαΐου, δεύτερο σκέλος του ράλλυ στην Ιαπωνία, οι αγωνιζόμενοι θα καλύψουν συνολικά 332.37 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 212.15 είναι απλές διαδρομές ενώ τα χιλιόμετρα των ειδικών διαδρομών είναι 120..22 χλμ και θα γίνουν σε 8 Ε.Δ.

Θεωρητικά είναι η πιο κουραστική ημέρα με τα περισσότερα χιλιόμετρα.

Οι ώρες των ειδικών διαδρομών που βλέπετε είναι ώρες Ιαπωνίας

Σύμφωνα με τους οδηγούς αρκετά κομμάτια στο δάσος της Aichi είχαν υγρασία και γλιστρούσαν. Για αυτό είχαν μικροεπαφές με τις μπαριέρες. Πολλά παράπονα ακούσθηκαν μετά το δεύτερο πέρασμα του Isegami’s Tunnel κυρίως για τη μεταβαλλόμενη πρόσφυση.

Το καλό είναι ότι δεν είχαμε κακές καιρικές συνθήκες όπως άλλες χρονιές όταν ο αγώνας γινόταν τον Νοέμβριο αλλά δεν είχαμε και καμία εγκατάλειψη από τα πληρώματα της κατηγορίας 1.

Τι δήλωσαν οι οδηγοί:

Elfyn Evans (1ος γενικής): «Σήμερα ήταν μια καλή μέρα για εμάς. Ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα το πρωί, με μεταβαλλόμενες συνθήκες και πολλά ολισθηρά σημεία. Δυσκολευτήκαμε να κατανοήσουμε αυτές τις αλλαγές πρόσφυσης, αλλά φάνηκε να βρίσκουμε τον δρόμο μας με καλό ρυθμό. Το απόγευμα οι συνθήκες ήταν ξηρές οπότε ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή φόρμα για το υπόλοιπο του τριημέρου για να διατηρήσουμε την θέση μας».

Oliver Solberg (2ος γενικής): «Σε γενικές γραμμές ήταν μια καλή μέρα. Για πρώτη φορά είμαι αρκετά ευχαριστημένος με τον ρυθμό μας και καταφέραμε να παλέψουμε με τους υπόλοιπους οδηγούς. Έπρεπε να επιβραδύνουμε για να αποφύγουμε κάποια ζώα και χάσαμε αρκετά δευτερόλεπτα. Αλλά κατά τα άλλα όλα ήταν καλά. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά μας και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Sebastien Ogier (3ος γενικής): «Ξεκινήσαμε καλά αλλά όχι ιδανικά. Ελπίζαμε να βρούμε κάτι καλύτερο. Δεν έχω βρει ακόμα το ιδανικό σημείο για να νιώσω καλά με το αυτοκίνητο και δεν πίεσα όσο θα ήθελα. Έχουμε ακόμα λίγη δουλειά για να κάνουμε το Yaris να αποδώσει ακόμα καλύτερα. Ο Elfyn ήταν πολύ δυνατός σήμερα οπότε υπάρχει αρκετή διαφορά με την πρωτοπορία, αλλά θα συνεχίσουμε να πιέζουμε».

Sami Pajari (4ος γενικής): «Σήμερα ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα ειδικά το πρωί, που οι συνθήκες ήταν ολισθηρές. Ο χρόνος στην SS1 ήταν στην πραγματικότητα αρκετά καλός. Εν συνεχεία δυσκολεύτηκα να βρω ρυθμό. Αυτό συνεχίστηκε και το απόγευμα, αλλά κερδίσαμε την τελευταία ειδική. Είναι ακόμα πολύ νωρίς και απλά πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε».