Η ηλεκτροκίνηση ήρθε με φόρα, ήρθε σχεδόν αναγκαστικά, ήρθε κάπως “βίαια” θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μερικοί. Οι εταιρίες συνεχώς εξηλεκτρίζουν τα μοντέλα τους, οι φορτίσεις γίνονται όλο και πιο γρήγορες και πλέον μία στις δύο ειδήσεις έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση. Τι γίνεται όμως στην πράξη; Προχωράει με την ίδια ταχύτητα σε όλες τις χώρες; Τι λένε τα νούμερα και πόσο κοντά είμαστε συγκριτικά με την Ευρώπη;

Η εικόνα της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα παραμένει αρκετά πίσω σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρότι το 2025 καταγράφηκε άνοδος στις πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in hybrid μοντέλων.

Σύμφωνα με τα επίσημα ευρωπαικά στοιχεία (European Automobile Manufacturers’ Association), στην Ελλάδα ταξινομήθηκαν το 2025 8.900 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV), αριθμός αυξημένος μόλις κατά 2,1% σε σχέση με το 2024. Το μερίδιο αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών ήταν στο 6,2% των συνολικών πωλήσεων νέων αυτοκινήτων. Αν προστεθούν και τα plug-in hybrid (PHEV), τότε οι συνολικές πωλήσεις εξηλεκτρισμένων μοντέλων στην Ελλάδα έφτασαν τις 20.551 μονάδες μέσα στο 2025, με το συνολικό μερίδιο αγοράς να αγγίζει το 14,3%. Οι plug-in hybrid πωλήσεις μάλιστα αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 41,1% μέσα σε έναν χρόνο.

Την ίδια στιγμή όμως, στην υπόλοιπη Ευρώπη η εικόνα είναι αισθητά πιο προχωρημένη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αμιγώς ηλεκτρικές πωλήσεις έφτασαν το 17,4% του συνόλου της αγοράς το 2025, με πάνω από 1,88 εκατομμύρια νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να ταξινομούνται μέσα στη χρονιά. Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 6.2%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά αν συγκρίνει κανείς την Ελλάδα με τις «πρωταθλήτριες» χώρες της Ευρώπης. Στη Norway για παράδειγμα, τα ηλεκτρικά έφτασαν περίπου το 94% των νέων πωλήσεων αυτοκινήτων μέσα στο 2025. Αλλά αυτές οι χώρες είναι μία άλλη ιστορία, σαν άλλον κόσμος…

Πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον Απρίλιο 2026 σε Ελλάδα και Ευρώπη

Τον Απρίλιο του 2026 στην Ελλάδα ταξινομήθηκαν περίπου 695 νέα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέσα στον μήνα, σημειώνοντας αύξηση περίπου 10% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025. Παρόλα αυτά, το μερίδιο τους στην ελληνική αγορά παρέμεινε κοντά στο 6% των συνολικών πωλήσεων νέων αυτοκινήτων.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη (σύμφωνα με στοιχεία ACEA), τον Απρίλιο του 2026 οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά περίπου 38%, φτάνοντας πάνω από 200.000 νέες ταξινομήσεις μέσα σε έναν μόνο μήνα. Το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών έφτασε περίπου το 22%, κάτι που σημαίνει πως σχεδόν 1 στα 5 νέα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στην Ευρώπη τον Απρίλιο ήταν αμιγώς ηλεκτρικό.

Γιατί είναι τόσο πίσω η Ελλάδα;

Φταιεί η αγοραστική δύναμη; Οι υποδομές; Ή μήπως ο τρόπος σκέψης του Έλληνα; Εσείς τι πιστεύετε;