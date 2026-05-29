Μια συνεδρίαση κράτησε η υποχώρηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και η αγορά επανήλθε σε θετική τροχιά και μάλιστα με πρωτοφανή τζίρο που ξεπέρασε το ένα δισ. ευρώ.

Βεβαίως, ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ σε ιστορικά υψηλά άνοιξαν οι δείκτες S&P και Nasdaq στη Wall Street, καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και υποχωρούν, εκ νέου, οι τιμές του πετρελαίου όλο και πλησιέστερα στα 90 δολάρια το βαρέλι για το Μπρεντ.

Η εκτίναξη του τζίρου από την άλλη, αποδίδεται στην αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων, λόγω των αλλαγών των δεικτών του MSCI.

Με αυτά και με άλλα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.372,70 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,03%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε ανώτερη τιμή στις 2.387,71 μονάδες (+1,67%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε κέρδη 4,45%, έκλεισε τον Μάϊο με κέρδη 8,41%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 11,88%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 1,022 δισ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 113.085.385 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 44 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.