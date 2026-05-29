Στη Γη επέστρεψε σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, το τριμελές πλήρωμα της κινεζικής διαστημικής αποστολής Shenzhou-21, ολοκληρώνοντας μια παραμονή σχεδόν επτά μηνών στο διάστημα, όπως μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ της Κίνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές και οι τρεις αστροναύτες είναι απολύτως καλά στην υγεία τους.

Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή είχε ξεκινήσει στις 31 Οκτωβρίου, με το διαστημικό σκάφος να εκτοξεύεται στην τροχιά του με τη βοήθεια ενός πυραύλου Long March-2F (Μεγάλη Πορεία 2-F) από τις εγκαταστάσεις του κέντρου εκτόξευσης Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι της βορειοδυτικής Κίνας.

Σκυταλοδρομία σε μηδενική βαρύτητα

Μια ημέρα πριν, την Πέμπτη 28 Μαΐου, τα πληρώματα των κινεζικών διαστημικών αποστολών Shenzhou-21 και Shenzhou-23 ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις διαδικασίες παράδοσης-παραλαβής του διαστημικού σταθμού Tiangong.

Η αποστολή Shenzhou-21 παρέδωσε συμβολικά τα «κλειδιά» του σταθμού στους αντικαταστάτες της. Ο διοικητής της, Ζανγκ Λου, αναφερόμενος στη συμβίωση και την κοινή προσπάθεια των προηγούμενων μηνών εντός του σταθμού, σημείωσε: «Είναι δύσκολο να πούμε αντίο».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να δώσει τα συγχαρητήριά του στα μέλη του νέου πληρώματος, εξαίροντας τις επιχειρησιακές τους ικανότητες και τη μεταξύ τους ομαδικότητα.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αποστολής Shenzhou-23, Ζου Γιανγκζού, υποδεχόμενος το κλειδί του Tiangong, το χαρακτήρισε ως το «σύμβολο της σκυτάλης» για το διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας. Ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι η ομάδα του θα συνεχίσει το έργο της προηγούμενης αποστολής με την ίδια σταθερότητα και επιτυχία.

Μέσα από τα τηλεοπτικά πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το κρατικό δίκτυο CCTV, αποτυπώθηκαν οι αστροναύτες να χειροκροτούν και να ανταλλάσσουν χαιρετισμούς σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, καθώς και να εκτελούν τις καθημερινές εργασίες τους. Στο ίδιο οπτικό υλικό καταγράφηκαν εντυπωσιακές εικόνες από τους διαστημικούς περιπάτους των πληρωμάτων, αλλά και η καθηλωτική θέα του πλανήτη Γη από τον σταθμό Tiangong.

