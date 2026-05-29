Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αποφάσισε την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν, την ώρα που κατευθύνεται στο «Situation Room» για να πάρει τις τελικές αποφάσεις όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο ηγέτης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα τους όρους που θέτει στην Ισλαμική Δημοκρατία. Το αυστηρό πλαίσιο περιλαμβάνει την πλήρη αποναρκοθέτηση και την ελεύθερη, χωρίς διόδια, ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και τη δέσμευση της Τεχεράνης πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Τραμπ, που δημοσιεύτηκε στο Truth Social:

«Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για την απρόσκοπτη ναυτιλιακή κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Όλες οι υποβρύχιες νάρκες (βόμβες), αν υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ανατίναξης, πολλές τέτοιες νάρκες με τα εξαιρετικά υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει την άμεση απομάκρυνση και/ή την ανατίναξη οποιωνδήποτε ναρκών έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές!).

Τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα Στενά λόγω του εκπληκτικού και άνευ προηγουμένου Ναυτικού Αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της «επιστροφής στο σπίτι!».

Πείτε γεια στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας εκ μέρους μου, του αγαπημένου σας Προέδρου!

Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως “πυρηνική σκόνη”, το οποίο είναι θαμμένο βαθιά υπόγεια κάτω από βουνά, που καταστράφηκαν από την ισχυρή επίθεση των βομβαρδιστικών B2 μας πριν από 11 μήνες, θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, με τη μηχανική ικανότητα να το πράξει!), σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα καταστραφεί.

Δεν θα ανταλλαγούν χρήματα, μέχρι νεοτέρας. Έχουν συμφωνηθεί και άλλα θέματα, πολύ μικρότερης σημασίας.

Θα κατευθυνθώ τώρα στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, για να λάβω την τελική απόφαση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».