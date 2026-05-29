Τέλος στα σχέδια της Άγκυρας για τη χρήση του όρου «Turkaegean» σε ευρωπαϊκό επίπεδο έβαλε με τον πλέον επίσημο τρόπο το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του ευρωπαϊκού θεσμού απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει η τουρκική πλευρά, επικυρώνοντας την οριστική διαγραφή και ακύρωση του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος.

Σημειώνεται πως η απόφαση αυτή ουσιαστικά ξεκαθαρίζει ότι η χρήση του εν λόγω όρου στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης, βάζοντας οριστικό φρένο σε μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει πριν από μερικά χρόνια.

Σχετικά με το ιστορικό, η υπόθεση είχε πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης από το καλοκαίρι του 2021, όταν ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας κατέθεσε αίτημα για την κατοχύρωση του σήματος.

Τότε η ελληνική αντίδραση υπήρξε άμεση και συντονισμένη, με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων από τη στιγμή που απέκτησε τη σχετική αρμοδιότητα. Μέσα από μια συστηματική νομική προετοιμασία, η ελληνική πλευρά κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στις αρχές του 2023, η οποία οδήγησε στην πρώτη δικαίωση στις αρχές του 2025 με την έκδοση της αρχικής απόφασης διαγραφής, η οποία πλέον έγινε τελεσίδικη.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να κάνει λόγο για μια ξεκάθαρη δικαίωση των εθνικών θέσεων.

Επίσης ο κύριος Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαίωσε και σε δεύτερο βαθμό το αυτονόητο, στέλνοντας τον όρο «Turkaegean» στο περιθώριο. Όπως εξήγησε ο υπουργός, το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν τυχαίο, αλλά προϊόν μιας μακράς και μεθοδικής προσπάθειας που βασίστηκε σε ισχυρά νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα, καταρρίπτοντας κάθε απόπειρα παραπλάνησης των καταναλωτών και γεωπολιτικής εκμετάλλευσης των εμπορικών σημάτων.