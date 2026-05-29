Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε την Παρασκευή, 29 Μαΐου, σε ένα κρεσέντο προκλητικότητας, κάνοντας λόγο για… «διάσωση» της Κωνσταντινούπολης και των θρησκευτικών της μνημείων, συμπεριλαμβανομένης της Αγιάς Σοφιάς.

Ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε το «παρών» στην προσευχή της Παρασκευής στην Αγιά Σοφιά, ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Πόλης. Αφού διάβασε αποσπάσματα από το Κοράνι μαζί με κυβερνητικά στελέχη και κάλεσε σε προσευχή υπέρ των Παλαιστινίων, προχώρησε σε δηλώσεις προς τους εκπροσώπους του Τύπου.

«Δεν έχουν χωνέψει την Άλωση μετά από 573 χρόνια»

Στρέφοντας τα βέλη του εμμέσως πλην σαφώς προς την Ελλάδα, ο Ερντογάν ανέφερε: «Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, αυτή η γη είναι η πατρίδα μας από το 1071. Και η Κωνσταντινούπολη, από το 1453, είναι το φως του ματιού του Έθνους μας, μια πηγή υπερηφάνειας, ως τουρκική Κωνσταντινούπολη. Αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα εκείνοι που δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό. Υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμα να χωνέψουν την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα νύχια 573 ετών θυμού. Βλέπουμε ότι αποκαλύπτουν αυτή τη δυσαρέσκεια, αυτή τη δυσφορία, σε κάθε ευκαιρία που βρίσκουν, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό».

Ο Τούρκος πρόεδρος παρουσίασε την Άλωση ως μια επιχείρηση «αναγέννησης» και εξωραϊσμού της Κωνσταντινούπολης. Ισχυρίστηκε ότι η κατάκτηση σήμανε την ανοικοδόμηση μιας πόλης που οι γειτονιές της είχαν γίνει βαλτοτόπια και οι ναοί της, μαζί με την Αγιά Σοφιά, είχαν καταστραφεί και λεηλατηθεί, υποστηρίζοντας ότι η οθωμανική κυριαρχία την έδωσε εκ νέου ζωή.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, υποστήριξε ότι η Άλωση εδραίωσε ένα καθεστώς διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας σε μια πόλη όπου προηγουμένως απειλούνταν η ζωή και οι περιουσίες. Διατύπωσε μάλιστα τον ισχυρισμό ότι επιδείχτηκε πρωτοφανής ανοχή και σεβασμός απέναντι σε ανθρώπους κάθε καταγωγής και θρησκεύματος, προσφέροντάς τους αναγνώριση που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ στο παρελθόν.

«Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη νίκη, ούτε ένα γεγονός που έκλεισε απλώς μια εποχή και άνοιξε μια άλλη· υπήρξε η μετατροπή του σκότους σε φως σε μία από τις πιο αγαπημένες πόλεις του κόσμου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα για νέες νίκες

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ερντογάν απήγγειλε στίχους του ποιητή Φαζίλ Χουσνού Νταγλάρτζα: «Στο γαλάζιο του ουρανού, στο πράσινο της θάλασσας, ακούμε ένα τραγούδι από την Κεντρική Ασία. Από το γάλα της μητέρας μας μέχρι τις σημαίες μας, μεγαλώσαμε με την ένδοξη κατάκτηση. Με φως, δύναμη και αγάπη, σπάσαμε τη μαγεία της μοίρας. Είδαμε την εικόνα της ομορφιάς. Αντιμετωπίσαμε μεγάλες συμφορές. Ο μισός κόσμος στάθηκε μπροστά στον ουρανό ως μάρτυρες. Κατακτήσαμε την Κωνσταντινούπολη, τον μισό κόσμο».

Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος συνέδεσε το ιστορικό γεγονός με τις σύγχρονες επιδιώξεις της Άγκυρας, περιγράφοντας την Άλωση ως την απαρχή και το υπόδειγμα του δικού τους «ιερού πολέμου» για περαιτέρω επεκτάσεις.

«Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης είναι ένα μοντέλο για το τι μπορεί να πετύχει το Έθνος μας για τα ιδανικά του, τις φιλοδοξίες του, τον τελικό του στόχο. Όπως ακριβώς μια λίμνη δεν στερείται ποτέ νερού, έτσι και το ιδανικό, η συνείδηση και η λαχτάρα για κατάκτηση δεν θα λείψουν ποτέ από τις καρδιές αυτού του Έθνους. Όπως σπάσαμε τις αλυσίδες στις πόρτες της Αγίας Σοφίας έτσι θα πετύχουμε νέες νίκες, εμπνευσμένοι από αυτή την ένδοξη κατάκτηση», κατέληξε.