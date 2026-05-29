Αυστηρές προειδοποιήσεις της Γαλλίας προς τη Μόσχα πυροδότησε η πρόσφατη πτώση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή της Ρουμανίας.

Πιο συγκεκριμένα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό, αντέδρασε άμεσα στο περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή ως μια άκρως ανεύθυνη πράξη από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Παρίσι προχώρησε σε επίσημο διάβημα, καλώντας τον Ρώσο πρεσβευτή στη Γαλλία για να του μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκεια και τις θέσεις της γαλλικής κυβέρνησης απέναντι στην κλιμακούμενη ρωσική δραστηριότητα.

Οι ρωσικές παραβιάσεις των εδαφών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, γειτονικών προς την Ουκρανία χωρών, όπως η Πολωνία, η Λετονία και η Λιθουανία, αποτελούν «μια απεγνωσμένη προσπάθεια του Πούτιν να αποκρύψει την αποτυχία του» υποστήριξε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι ύστερα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, «η αμφιβολία έχει πλέον εγκατασταθεί στη Μόσχα».

Ο Μπαρό υπενθύμισε επίσης ότι «1.500 Γάλλοι στρατιωτικοί συμμετέχουν στη Ρουμανία στην άμυνα της ανατολικής Ευρώπης και του ΝΑΤΟ και λαμβάνουν τακτικά μέρος σε κοινές ασκήσεις με Ρουμάνους στρατιωτικούς, καθώς και με άλλες ευρωπαϊκές Ένοπλες Δυνάμεις». Προειδοποίησε ότι «το ΝΑΤΟ διαθέτει ολόκληρο φάσμα πιθανών απαντήσεων. Συνεπώς, εάν τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, η απάντηση μπορεί να είναι καταστροφική». Βεβαίως, «η απάντηση του ΝΑΤΟ είναι πάντοτε πολύ αποφασιστική, αλλά και απολύτως αναλογική» σημείωσε ο ίδιος.