Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγικής σημασίας τομείς.

Συγκεκριμένα, μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μεραρχία 36 στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην κοιλάδα Μπεκάα στο πλαίσιο ενεργειών κατά της Χεζμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου.

Σημειώνεται πως οι δηλώσεις του έρχονται δύο ημέρες αφότου ο στρατός κήρυξε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου «ζώνη μάχης» παρά την εκεχειρία που θεωρητικά είναι σε ισχύ.