Χρήστος Μαζάνης

Χειροπέδες σε έναν Έλληνα πέρασε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας ο οποίος κατηγορείται για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, πρόκειται για τον Ιωάννη Αϊδινίδη , 46 ετών ο οποίος είναι μεν Έλληνας υπήκοος αλλά διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας.

Έπειτα από έρευνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε πως η χώρα με την οποία σχετίζονται οι κατηγορίες πιστεύεται ότι είναι το Ιράν, και οι καταγγελίες αφορούν τη στοχοποίηση δημοσιογράφου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος εργάζεται για το δίκτυο Iran International.

Η σύλληψη έγινε το Σάββατο 16 Μαΐου, στην περιοχή του Δυτικού Σάσεξ από άνδρες της Αντιτρομοκρατικής του Λονδίνου, ωστόσο οι Βρετανικές Αρχές την κράτησαν μυστική προκειμένου να ολοκληρώσουν την επιχείρηση.

Ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση και οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου. Εν τω μεταξύ οπό το Ειρηνοδικείο του Ουέστμινστερ εκδόθηκαν εντάλματα περαιτέρω κράτησης, επιτρέποντας τη συνεχιζόμενη κράτησή του έως το Σάββατο 30 Μαΐου, και μετά από στενή συνεργασία με τη Εισαγγελία εγκρίθηκε η απαγγελία των κατηγοριών.

Το Ιran International πρόκειται για ένα μέσο ενημέρωσης που παραδοσιακά ασκεί κριτική στην ισλαμική κυβέρνηση της χώρας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Σημειώνεται πως το πρακτορείο μετέφερε προσωρινά την έδρα του στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2023 για να προστατεύσει την ασφάλεια των δημοσιογράφων που είχαν στοχοποιηθεί από την ιρανική κυβέρνηση. Ο σταθμός επανέλαβε τη λειτουργία του σε νέα τοποθεσία στο Λονδίνο μερικούς μήνες αργότερα.

Ο κατηγορούμενος πρόκειται να παρουσιαστεί στο Ειρηνοδικείο του Ουέστμινστερ σήμερα Παρασκευή και διατηρεί το τεκμήριο της αθωώτητας μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.