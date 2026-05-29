Καταιγιστικές είναι οι πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στη Ρουμανία, ως απόρροια της πρόσκρουσης ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) σε οικιστικό κτήριο της πόλης Γκαλάτσι, γεγονός που προκάλεσε υλικές καταστροφές και τον τραυματισμό δύο πολιτών.

Μετά από επείγουσα συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας (CSAT) το μεσημέρι της Παρασκευής (29/5), ο Ρουμάνος πρόεδρος, Νικουσόρ Νταν, επέρριψε ονομαστικά και εξολοκλήρου την ευθύνη στη Μόσχα.

«Η πλήρης ευθύνη για αυτό το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία, μια χώρα που διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια», ξεκαθάρισε ο αρχηγός του ρουμανικού κράτους.

Ως άμεση απάντηση, το Βουκουρέστι ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού Γενικού Προξενείου στην Κωνστάντζα, κηρύσσοντας παράλληλα τον γενικό πρόξενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην πόλη ως ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata).

Η πορεία του drone

Σύμφωνα με τον κ. Νταν, οι ρουμανικές υπηρεσίες έχουν πλήρη εικόνα για το συμβάν. Το drone ταυτοποιήθηκε ως ρωσικό μοντέλο Geran-2 και είχε απογειωθεί από ρωσικό έδαφος.

Οι Aρχές εντόπισαν ολόκληρη την πορεία του, γνωρίζοντας τα ουκρανικά εδάφη που διέσχισε, καθώς και το ακριβές σημείο εισόδου του στον ρουμανικό εναέριο χώρο.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος άνηκε σε ένα σμήνος 43 ρωσικών drones, όμως ήταν το μοναδικό που παραβίασε τα σύνορα της Ρουμανίας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της χώρας εξαπέλυσε βέλη εναντίον εγχώριων πολιτικών και δημόσιων προσώπων, κατηγορώντας τους για ανευθυνότητα, καθώς επιχειρούν να βρουν δικαιολογίες για τη στάση της Ρωσίας.

Ενίσχυση της αεράμυνας της Ρουμανίας

Θέλοντας να θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε τέτοιες απειλές, ο Νικουσόρ Νταν ανακοίνωσε μια σειρά από αμυντικές πρωτοβουλίες.

Η Ρουμανία συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SAFE, το οποίο εστιάζει στην προμήθεια και εξέλιξη σύγχρονων αντιαεροπορικών συστημάτων. Οι σχετικές συμβάσεις υπογράφονται αυτές τις ημέρες, με τον ορίζοντα παράδοσης του εξοπλισμού να τοποθετείται στα επόμενα ένα έως δύο χρόνια.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος υπενθύμισε τη διμερή αμυντική συμφωνία που υπεγράφη προ τριμήνου με το Κίεβο για την από κοινού κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), η οποία συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής.

Συγκροτήθηκε κοινό σχήμα με την Ουάσινγκτον και το Λονδίνο, με σκοπό να επισπευσθούν οι δοκιμές και η γραμμή παραγωγής τόσο drones, όσο και εξελιγμένων συστημάτων αναχαίτισής τους (anti-drone).

Στήριξη από το ΝΑΤΟ – Ρωσικά αντίποινα

Μέχρι να ενταχθούν τα νέα όπλα στο οπλοστάσιο της χώρας, η Ρουμανία στηρίζεται στις συμμαχικές δομές. Ο κ. Νταν επεσήμανε ότι μέσω νατοϊκών μηχανισμών και διμερών συμφωνιών, ξένος αμυντικός εξοπλισμός βρίσκεται ήδη σε ρουμανικό έδαφος ή αναμένεται άμεσα.

Μάλιστα, ο ίδιος μετέφερε το ζήτημα στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα των γρήγορων διαδικασιών, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν για την ταχύτερη δυνατή αποστολή των αμυντικών μέσων.

Η απάντηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν άργησε να εκδηλωθεί σε διπλωματικό επίπεδο. Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti, προανήγγειλε άμεση λήψη αντιμέτρων από την πλευρά της Μόσχας για το κλείσιμο του προξενείου και την απέλαση του Ρώσου διπλωμάτη.

Ο Μεντβέντεφ απειλεί την Ευρώπη

Παράλληλα, νέες απειλές προς τους Ευρωπαίους ηγέτες εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποιώντας ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα συνεχιστούν, στερώντας τη γαλήνη από τους πολίτες τους.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση στις κατηγορίες του ΝΑΤΟ προς τη Μόσχα για «απερίσκεπτη συμπεριφορά», με τη Συμμαχία να ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι θα «προστατεύσει κάθε εκατοστό των εδαφών της».

Αν και ο Μεντβέντεφ σημείωσε ότι η εθνικότητα του συγκεκριμένου drone μένει ακόμα να επιβεβαιωθεί, κάλεσε τους «ανίκανους», όπως τους χαρακτήρισε, ηγέτες της Ευρώπης να σταματήσουν να διαμαρτύρονται, δεδομένου ότι εμπλέκονται άμεσα σε μια πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Ας ετοιμαστούν: Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει. Ένας πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη! Και οι πολίτες των κρατών της ΕΕ, ως οι πληθυσμοί των επιθετικών κρατών, δεν θα μπορούν να κοιμηθούν γαλήνια», δήλωσε.

Ο Ρώσος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τέτοια συμβάντα είναι πολύ πιθανό να επαναληφθούν, ειδικά σε περιοχές όπου παράγονται drones προοριζόμενα για το μέτωπο της Ουκρανίας.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η ευρωπαϊκή πλευρά πλήττει καθημερινά τη Ρωσία με δικά της όπλα και τεχνολογία: «Στην τελική, ευρωπαϊκά drones, ανταλλακτικά τους, και άλλα όπλα, για να μην αναφέρω τις πληροφορίες ασφαλείας, χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον της χώρας μας καθημερινά. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών τους, πολυκατοικίες καταστρέφονται, όπου οι πολίτες μας πεθαίνουν».

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει ήδη λάβει γνώση για όσα συνέβησαν με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Ρουμανία.