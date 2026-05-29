Το ημιεπίσημο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή, μετέδωσε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου συναντίληψης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει τροποποιηθεί τις τελευταίες ημέρες και δεν είναι ακόμη οριστικό.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, η ανώνυμη πηγή διέψευσε επίσης τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την πιθανή συμφωνία, αναφέροντας ότι ορισμένες λεπτομέρειες είναι «ανακριβείς».

Νωρίτερα, αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Al Jazeera ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο χωρών για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η συμφωνία χρειάζεται ακόμη την τελική έγκριση του Τραμπ.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν προβλέπει ότι η εμπορική ναυτιλία θα διεξάγεται «χωρίς περιορισμούς» στα Στενά του Ορμούζ και ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.