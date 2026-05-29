Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Ωστόσο η ιρανική πλευρά κάλεσε επίσημα την αμερικανική κυβέρνηση να αποσύρει τις υπερβολικές αξιώσεις που προβάλλει στο τραπέζι των συνομιλιών, την ίδια ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αφήνει να εννοηθεί ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο να λάβει την τελική και καθοριστική του απόφαση για το μέλλον της περιοχής.

«Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά», είπε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογό του του Ομάν.

Ο Αραγτσί κατήγγειλε τις «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» αλλά και τις «αντιφατικές και άστατες θέσεις» των ΗΠΑ.