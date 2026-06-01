Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Πόπη Μαλλιωτάκη, σε ένα απόσπασμα που προβλήθηκε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Η γνωστή τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε στον πρώην σύζυγό της, Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2008. Η τοποθέτησή της έρχεται λίγο καιρό μετά τις πρόσφατες, δημόσιες εξομολογήσεις της Αγγελικής Ηλιάδη, η οποία κατήγγειλε ότι είχε υποστεί λεκτική και σωματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της δικής της σχέσης με τον επιχειρηματία.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη βρίσκεται στην διαδικασία ηχογράφησης νέων τραγουδιών δίνοντας έτσι τον δικό της ρυθμό στο καλοκαίρι που έρχεται. Στην ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με το αν η ίδια ενοχλήθηκε που η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψε δημόσια, πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του Μπάμπη Λαζαρίδη, για την κακοποίηση που υπέστη από τον ίδιο, απαντά: «Εγώ όταν ερωτήθηκα, είπε αυτό που έζησα εγώ. Τώρα, το τι έζησε με την άλλη γυναίκα ή την παράλλη, αυτό εγώ δεν το γνωρίζω, δεν ήμουν μπροστά».

Συμπλήρωσε λέγοντας: «Εγώ ούτε καταπίεση, ούτε ξύλο έζησα, ίσα ίσα που υπήρξε μεγάλη κατανόηση και από πλευράς του. Ποτέ δεν με περιόρισε, ούτε ζήλευε. Όπως μίλησε [η Αγγελική Ηλιάδη] ένιωσα σαν να παρουσιαζόταν μπροστά μου ένας άλλος άνθρωπος, όχι αυτός που ήξερα εγώ. Δεν είχε αγγίξει ούτε τρίχα μου».

Η Πόπη Μαλλιωτάκη με τον Μπάμπη Λαζαρίδη παντρεύτηκαν το έτος 1992 και το 2000 απέκτησαν τον γιο τους, Βασίλη Λαζαρίδη. Το ζευγάρι, αν και χώρισε γύρω στο 2004, όπου και έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό η σχέση του επιχειρηματία με την Αγγελική Ηλιάδη, δεν πήρε ποτέ διαζύγιο, με την ίδια να είναι αυτή που κλήθηκε να αναγνωρίσει το πτώμα του μετά την δολοφονία.

Παρά τις προηγούμενες δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη ότι όταν γνώρισε τον Λαζαρίδη, η σχέση του με την Μαλλιωτάκη είχε ήδη τελειώσει, η τελευταία εξακολουθεί να υποστηρίζει το αντίθετο. «Όταν έμαθα για την παράλληλη σχέση του, πήρα το παιδί και έφυγα και δεν ξαναγύρισα και ποτέ σε αυτή την σχέση. Απλά είχαμε μία καλή σχέση, μιλούσαμε για το παιδί».

Όταν ερωτήθηκε σχετικά με το αν έχει επικοινωνία με την Αγγελική Ηλιάδη, απάντησε: «Θα ‘πρεπέ; Βγήκε και είπε ότι τον βρήκε χωρισμένο και δεν έκανε κακό σε άνθρωπο. Το παίζει θύμα μία ζωή. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό και να λες ότι δεν χώρισες κανέναν. Το ράβεις, δεν λες τίποτα, δεν προκαλείς, αλλιώς θα υποστείς τις συνέπειες», ξεκαθαρίζοντας έτσι πως οι σχέσεις μεταξύ τους δεν είναι ιδιαίτερα καλές.

Τέλος, η ίδια αναφέρθηκε και στην ερωτική της ζωή αυτή την περίοδο, κάνοντας μία τολμηρή δήλωση στις κάμερες σχετικά με το ποιος είναι αυτός που της έχει κινήσει το ενδιαφέρον. «Δεν έχω χρόνο να ερωτευτώ, την Πόπη την έχω αφήσει πίσω. Σαν άντρας μου αρέσει ο Τριαντάφυλλος, είναι κοντά στα γούστα μου και κοντά στο ύψος μου. Μου αρέσει που τα λέει έξω από τα δόντια και δεν φοβάται την αλήθεια, αυτοί οι άντρες μου αρέσουν. Από παλιά ήμουν καψούρα μαζί του, από μικρή».

