Στον ραδιοφωνικό αέρα του Alpha 98.9 και την εκπομπή των Σπύρου Λάμπρου και Άννας Σταματιάδου μίλησε ο Αλέξανδρος Τζόρβας. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, με αφορμή τη συμμετοχή του σε φιλανθρωπικό αγώνα για το σωματείο «ΕΛΙΖΑ», αναφέρθηκε μέσα σε όλα στη στενή του σχέση με τον Τραϊανό Δέλλα. Ο ίδιος θέλησε να εκφράσει τη στήριξή του στον συνάδελφό του, ο οποίος βιώνει πολύ δύσκολες ώρες μετά τον πρόσφατο χαμό της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα.

«Εγώ θα σου πω μόνο μία κουβέντα για τον Τραϊανό Δέλλα. Όταν μιλάμε για τον ορισμό ενός ανθρώπου, αυτός είναι ο Τραϊανός. Εγώ έχω εντοπίσει πράγματα για μένα, μέσα από την συνεργασία μας ,όταν ήμασταν στην εθνική. Εννοώ εμένα ως Αλέξανδρο Τζόρβα. Μου φέρθηκε θεϊκά», ανέφερε αρχικά ο Αλέξανδρος Τζόρβας.

Αυτό είναι ο Τραϊανός και για να το έκανε σε μένα θα το έχει κάνει σε όλους. Θεωρώ τυχερούς αυτούς οι οποίοι έχουν συνεργαστεί μαζί του.

Η Γωγώ ήταν άτυχη, αλλά ταυτόχρονα και πολύ τυχερή που τον είχε δίπλα της μέχρι τέλους. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Είναι ένας πολύ δυνατός άντρας και θα συνεχίσει να είναι. Το οφείλει στην κορούλα τους», κατέληξε ο Αλέξανδρος Τζόρβας.

Θυμίζουμε ότι η Γωγώ Μαστροκωστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών μετά από μια πολύ γενναία μάχη που έδωσε με σοβαρή ασθένεια, έχοντας βράχο στο πλευρό της τον Τραϊανό Δέλλα. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μια κόρη, τη Βικτώρια που σήμερα είναι 18 χρονών.

