Ο Νικόλας Περατινός, πάντα χαμογελαστός και προσεκτικός σε ότι έλεγε, πρωταθλητής αναβάσεων για πάρα πολλά χρόνια, πέθανε μετά από μια δύσκολη μάχη που έδωσε με την επάρατο νόσο.

Πάλεψε σκληρά. Πάλεψε σιωπηλά. Όπως έκανε πάντα στη ζωή του. Ήταν αξιοπρεπέστατος και δεν έδινε δικαιώματα για σχόλια.

Ήταν πρωταθλητής σε αναβάσεις και σιρκουί. Πάντα μελετούσε και την τελευταία λεπτομέρεια πριν ξεκινήσει έναν αγώνα.

Ήταν μέλος του ΣΟΑΑ και βοηθούσε πάντα τους νέους αγωνιζόμενους. Τους αγώνες τους έβλεπε κάτω μια διαφορετική οπτική γωνία. Για αυτό έδινε πάντα λύσεις στα προβλήματα που προκύπταν. Ο Νικόλας ήταν αυτός που βοήθησε να γίνει το τελευταίο πρωτάθλημα Ενιαίου που διοργανώθηκε με τα Skoda Fabia.

Του άρεσε η καλή ζωή και οι δυνατές συγκινήσεις, το κολύμπι και γενικά ο αθλητισμός.

Δυστυχώς ο οργανισμός του δεν άντεξε αυτή τη φορά και νικήθηκε από την επάρατη νόσο.

Ο χαμογελαστός και πάντα αθλητικός Νικόλας Περατινός έφυγε για το τελευταίο ταξίδι. Την τελευταία ειδική διαδρομή στους ουρανούς.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσαν τα παιδιά του στην προσωπική του σελίδα

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Στη σύζυγό του Κορίνα και στα δύο του παιδιά, τον Γιώργο και τη Λένια.