Άγρια επεισόδια, τραυματίες και στο επίκεντρο ένα μεγάλο πρότζεκτ που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, βρίσκονται πίσω από τις διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στο Ζβέρνετς της Αλβανίας.

Το Σάββατο 30 Μαΐου, όταν μηχανήματα μπήκαν στην περιοχή με σκοπό να ξεκινήσουν να δίνουν μορφή στα μεγαλεπήβολα σχέδια του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και της κόρης του Ιβάνκα, ντόπιοι, ακτιβιστές και Έλληνες ομογενείς που ζουν εδώ και δεκαετίες στο Ζβέρνετς έσπευσαν να αντιδράσουν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και η ιδιωτική ασφάλεια της εταιρείας Zvërnec South Adriatic Development, που έχει αναλάβει το έργο, τραυμάτισαν τους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων ήταν και ένας Έλληνας.

Η διαμαρτυρία αποτελούσε συνέχεια των αντιδράσεων των κατοίκων και ακτιβιστών ενάντια στα τουριστικά θέρετρα (resorts) που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στη συγκεκριμένη περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Ζβέρνετς είναι μια χερσόνησος στη νότια Αλβανία, μια ανέπαφη ακτογραμμή με λιμνοθάλασσα, στην οποία κατοικούν σπάνια είδη φλαμίνγκο. Πρόκειται για μία από τις τελευταίες γωνιές της Αδριατικής, όπου έχουν μείνει μακριά από την έντονη τουριστική ανάπτυξη.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να κάνουν το Ζβέρνετς και το νησί Σαζάν της Αλβανίας, πολυτελή θέρετρα για τους λίγους μεγιστάνες που θέλουν να απολαύσουν τις διακοπές τους στην Ευρώπη.

Τα έκαναν «πλακάκια» οι Τραμπ με τον Ράμα

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και η σύζυγός του και κόρη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ιβάνκα Τραμπ έχουν ταξιδέψει στην Αλβανία μέσα σε δύο χρόνια τρεις φορές, κινήσεις που αναδεικνύουν το μεγάλο τους «ενδιαφέρον» για τη χώρα.

Μπορεί η πρόφαση να ήταν οι διακοπές του ζευγαριού, όμως έβρισκαν χρόνο παράλληλα να προχωρήσουν τα σχέδια για το πολυτελές resort, πάντα με την βοήθεια του Αλβανού Πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, ο οποίος, όπως φαίνεται, δεν έχει κανένα κώλυμα στο να πουλήσει τις σπάνιες ομορφιές της χώρας του στους Αμερικανούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλβανία άλλαξε πρόσφατα τον νόμο της για τις προστατευόμενες περιοχές, παρά τις διαμαρτυρίες των ακτιβιστών. Η κίνηση αυτή καθιστά δυνατή την επένδυση στο Ζβέρνετς καθώς η περιοχή θεωρείται προστατευόμενη για τα σπάνια είδη φλαμίνγκο, αλλά και τη χλωρίδα της.

Αυτό έγινε την ώρα που η Αλβανία κατασκευάζει και το τεράστιο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αυλώνας σε κοντινή απόσταση, σε μια προσπάθεια να αναπτύξει περαιτέρω τον τουρισμό στην περιοχή. Φαίνεται, λοιπόν, πως ο γαμπρός του Τραμπ και ο Έντι Ράμα τα «έκαναν πλακάκια».

Ακόμη, σημειώνεται ότι πριν από δύο χρόνια στα τέλη του 2024, η κυβέρνηση της Αλβανίας ενέκρινε επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Κούσνερ, ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για την ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων στο νησί Σαζάν, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής.

Σύμφωνα με το Reuters, το παραπάνω έργο συμμορφωνόταν με τη νομοθεσία της χώρας για τις απαιτήσεις δημιουργίας θέσεων εργασίας, με εκτιμώμενο αριθμό 1.000 εργαζομένων.

Zvernec South Adriatic Development: Η εταιρεία που ανέλαβε το έργο

Η Zvernec South Adriatic Development, η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2024, ανήκει στην Universal Properties Projects BV, σύμφωνα με το μητρώο επιχειρήσεων της Αλβανίας. Δημοσιεύματα τοπικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η εταιρεία συνδέεται με τον Κούσνερ.

Σε δήλωσή του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης νωρίτερα την Κυριακή, ο κατασκευαστής του έργου δήλωσε ότι η γη είχε εξασφαλιστεί μέσω αυστηρά νόμιμων διαδικασιών. Υποστήριξε, δε ότι το έργο θα δώσει ώθηση στην οικονομία της Αλβανίας τα επόμενα πέντε χρόνια, δημιουργώντας άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 10.000 θέσεις εργασίας.

Η Zvernec South Adriatic Development προειδοποίησε επίσης ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε επιχειρήσει να εμποδίσει το έργο ή να εκβιάσει την εταιρεία.

Βέβαια, ας τονιστεί σε αυτό το σημείο, ότι ναι μεν θα δοθεί «ώθηση» στην οικονομία της χώρας, αφού οι Τραμπ θα δημιουργήσουν το πολυτελές θέρετρο χρησιμοποιώντας πολλά εργατικά και συνάμα φθηνά «χέρια», από την άλλη, σίγουρα ένα τέτοιο πρότζεκτ δεν απευθύνεται στους Αλβανούς πολίτες.

Διάβημα της Αθήνας στα Τίρανα για τα επεισόδια

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Τονίζει πως η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα, προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

«Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών», αναφέρει και προσθέτει: «Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών».

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας», σημειώνει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ράμα: «Συγχαίρω την ηγεσία της Αστυνομίας για την αντίδρασή της απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλβανός Πρωθυπουργός συνεχάρη την ηγεσία της Κρατικής Αστυνομίας για την άμεση αντίδρασή της τόσο απέναντι στους ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της Αστυνομίας της Αυλώνας.

«Συγχαίρω την ηγεσία της Κρατικής Αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μυών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της Αστυνομίας της Αυλώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η νέα προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μπλε στολή που υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού είναι η σωστή», σημείωσε.

Ο Αλβανός Πρωθυπουργός επιχείρησε επίσης να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο που προωθείται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι τις τελευταίες ημέρες διακινούνται «μεγάλα ψεύδη» γύρω από την υπόθεση. Μάλιστα προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει δημόσια στοιχεία για το έργο, το οποίο, όπως είπε, προετοιμάζεται εδώ και χρόνια και δεν σχετίζεται με όσα καταγγέλλονται από τους επικριτές του.

Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të cilin punohet prej disa vitesh tanimë dhe i cili nuk ka asnjë lidhje me disa të pavërteta të mëdha, që janë hedhur në qarkullim ditët e fundit. Ndërkohë e përgëzoj lidershipin e… — Edi Rama (@ediramaal) May 31, 2026

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας σήμερα σε συνέντευξη Τύπου, άσκησε κριτική στην Ελληνική Κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα επεισόδια στο Ζβέρνετς.

«Πρώτη φορά άκουσα ότι υπάρχει ελληνικός ομογενειακός πληθυσμός εκεί», ανέφερε ο Έντι Ράμα.

Ο Αλβανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη πως το περιστατικό δεν συνιστά κρατική βία, αλλά ενέργεια ιδιωτικών φρουρών, παρά το γεγονός ότι συνεχάρη την παρέμβαση της κρατικής Αστυνομίας χθες.

Παρέμβαση Φρέντη Μπελέρη στην Ε.Ε. για τα επεισόδια

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταφέρει το θέμα των βίαιων επεισοδίων στο Ζβέρνετς, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντη Μπελέρης.

Με κατεπείγουσα ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής ζητά εξηγήσεις για τον τραυματισμό πολιτών κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών για τα περιουσιακά δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Η Ερώτηση του Φ. Μπελέρη

«Στο χωριό Ζβέρνετς της περιφέρειας Αυλώνας, όπου διαβιούν κατά κύριο λόγο μέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καταγγέλλεται ότι ιδιωτική εταιρεία παρεμβαίνει και καταπατά εκτάσεις και περιουσίες που είχαν παράνομα δημευθεί από το κομμουνιστικό καθεστώς τη δεκαετία του 1960, και δεν έχουν ακόμη επιστραφεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαμαρτυριών κατοίκων για την αδικία που έχουν υποστεί, καταγράφηκαν περιστατικά βίας και εκφοβισμού από άτομα που φέρονται να συνδέονται με την εταιρεία, παρουσία μάλιστα αστυνομικών δυνάμεων.

Τα περιστατικά αυτά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, των περιουσιακών δικαιωμάτων και της προστασίας των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων σε μια υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα.

Υπό το πρίσμα αυτό, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Έχει λάβει γνώση των καταγγελιών για περιστατικά βίας και εκφοβισμού σε βάρος κατοίκων του Ζβέρνετς κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαμαρτυριών και προτίθεται να ζητήσει διευκρινίσεις από τις αλβανικές Αρχές σχετικά με τη διασφάλιση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία;

2.Ποια μέτρα λαμβάνει για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών τους δικαιωμάτων, στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες;

3.Θεωρεί ότι η πρόοδος της Αλβανίας στην ενταξιακή διαδικασία θα πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την προστασία των μειονοτήτων και τον σεβασμό του κράτους δικαίου;».

Με πληροφορίες από SeeNews, Vlora Estate και New York Port