Το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και ο κομβικός ρόλος της Μεγαλονήσου βρέθηκαν στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Συγκεκριμένα, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, έδωσε το «παρών» και τοποθετήθηκε στις εργασίες της ημερίδας «Η Κύπρος στο προσκήνιο: Διαμορφώνοντας τους ορίζοντες της ΕΕ και της Μεσογείου».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στη Λευκωσία και σκοπός της ήταν να φέρει σε επαφή τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους περιφερειακούς ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να διερευνηθούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις στρατηγικές προτεραιότητες και τον εξελισσόμενο ρόλο της ΕΕ και της Κύπρου στη Μεσόγειο.

Κατά την τοποθέτησή του ο Αρχηγός αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και στα διδάγματα από την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή. Υποστήριξε τη σημασία ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να μετατρέπεται σε επιχειρησιακά έργα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα έγκαιρης αντίδρασης της.