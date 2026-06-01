Με μια ξεχωριστή πράξη κοινωνικής ευαισθησίας η ηγεσία και το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς Κύπρου εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς το κοινωνικό σύνολο.

Πιο συγκεκριμένα, στο Στρατόπεδο «Αντιστρατήγου Βασιλείου Καπότα» διοργανώθηκε εθελοντική αιμοδοσία, στην οποία έδωσε το «παρών» σύσσωμη η Ιεραρχία του σώματος.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιήθηκε για να τιμηθεί η μνήμη των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών του Όπλου του Μηχανικού, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Για την Εθνική Φρουρά, αυτού του είδους οι κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελούν σταθερή και διαχρονική επιδίωξη. Η μαζική συμμετοχή των στελεχών της επιβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη στον συνάνθρωπο, αποτελώντας παράλληλα έναν ελάχιστο φόρο τιμής για εκείνους που υπηρέτησαν την Πατρίδα με απόλυτη αυταπάρνηση.