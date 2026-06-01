Βόλτα με κλεμμένη μοτοσικλέτα ήθελαν να κάνουν δύο νεαροί χθες βράδυ (31/5) στο Μοσχάτο αλλά έπεσαν σε μπλόκο αστυνομικών. Ήταν γύρω στις 9 μ.μ. όταν η μηχανή τους εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Πίνδου και Ρήγα Φεραίου.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τους έκαναν σήμα να σταματήσουν αλλά ο οδηγός άνοιξε το γκάζι και προσπάθησε να διαφύγει μέσω της οδού Πίνδου. Τελικά, λίγα μέτρα πιο κάτω, σταμάτησε και μαζί με τον συνεπιβάτη του άρχισαν να τρέχουν στα στενά της περιοχής.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους περάσουν χειροπέδες και ο 18χρονος μαζί με τον 16χρονο Αλβανό φίλο του πήραν τον δρόμο για το αστυνομικό τμήμα.

Όπως διαπιστώθηκε η μοτοσικλέτα είχε δηλωθεί ως κλεμμένη την ίδια μέρα από την περιοχή της Καλλιθέας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και κλοπή.