Την ώρα της στυγερής δολοφονίας της 39χρονης, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, τα παιδιά του ζευγαριού κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς μέσα στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού. Η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και ήταν πεσμένη στο πάτωμα. Ο 41χρονος σύζυγός της συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του, δίνοντας στις Αρχές την δική του εκδοχή για το πώς έγινε το τραγικό περιστατικό.

Παράλληλα, τα παιδιά τους, ηλικίας 10 και 6 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, προκειμένου να λάβουν ψυχιατρική φροντίδα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Τα ξημερώματα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος (01/06) και συγκεκριμένα στη 01:45, το Κέντρο Άμεσης Δράσης της Μεσσηνίας δέχθηκε κλήση και καταγγελία για γυναικείες φωνές και εκκλήσεις για βοήθεια από διαμέρισμα στο κέντρο της Καλαμάτας.

Ειδικότερα, η 39χρονη πριν πεθάνει από τις μαχαιριές του συζύγου της φώναζε «βοήθεια!».

Λίγα λεπτά αργότερα, στη 01:52, οι άνδρες της αστυνομίας έσπευσαν στην πολυκατοικία της οδού Βασιλίσσης Όλγας, με τους κατοίκους να τονίζουν πως οι κραυγές είχαν σταματήσει και πως χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, χωρίς να λαμβάνουν καμία ανταπόκριση.

Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου και τους άνοιξε ο 41χρονος σύζυγοκτόνος, ο οποίος είχε πάνω του κηλίδες από αίματα. Κατά την έρευνα που έκαναν στην οικία του ζευγαριού εντόπισαν την άτυχη 39χρονη πεσμένη στο πάτωμα της κρεβατοκάμαράς τους.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε τη σορό της και εντόπισε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και συγκεκριμένα μαχαίρι.

Οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν τον καθ΄ομολογίαν δράστη της δολοφονίας, στο πρόσωπο του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας έχει αναλάβει να ρίξει φως στην υπόθεση.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης».