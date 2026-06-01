Ραγδαίες είναι εξελίξεις σχετικά με την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (31/05) στην Πάτρα.

Το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πατέρα και γιο έχει καταγράψει η κάμερα που είχε τοποθετημένη στο κράνος του, ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιντεοληπτικό υλικό από την κάμερα του πατέρα ελέγχεται ήδη από τις Αρχές, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα.

Η «μοιραία» βόλτα με τη μηχανή που οδήγησε στην οικογενειακή τραγωδία

Ο 52χρονος Διονύσης με τον 17χρονο γιό του, Ηλία το πρωί της Κυριακής αποφάσισαν να πάνε μια βόλτα με τη μηχανή μεγάλου κυβισμού του πατέρα, η οποία αποδείχθηκε μοιραία.

Κατά την επιστροφή, λοιπόν, προς το σπίτι τους στην Αρχαία Ολυμπία, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και στη συνέχεια προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα του δρόμου. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής στο Ρίο, πολύ κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος».

Ο μαθητής της Β’ Λυκείου, ο Ηλίας Γκέκας είχε ήδη χάσει τη ζωή του, όταν έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας οι αστυνομικές Αρχές και τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αντίκρισαν ένα οδόστρωμα γεμάτο αίματα και συντρίμμια παντού.

Ο πατέρας του Ηλία, ο 52χρονος Διονύσης, διακομίστηκε από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες μετά τον θάνατο του γιού του.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Διονύση και του Ηλία

Η αδελφή του 52χρονου, συντετριμμένη ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το ατύχημα που στοίχισε τη ζωή στον αδελφό της. Τόνισε ότι προσπαθεί να βρει τις δυνάμεις να στηρίξει την υπόλοιπη οικογένεια αυτές τις δύσκολες ώρες.

«Δεν ξέρουμε πώς έγινε, ήταν πολύ έμπειρος οδηγός και οδηγούσε πολύ καιρό την μηχανή, ήταν ένας οικογενειάρχης», ανέφερε φίλος του 52χρονου.

Σημειώνεται ακόμη πως ο Διονύσης Γκέκας, που έχασε την ζωή του στο τροχαίο με τον γιο του, αφήνει πίσω του μια κόρη και την γυναίκα του. Φίλοι του 17χρονου Ηλία κάνουν λόγο για ένα αγαπητό και ευγενικό παιδί με όνειρα που αγαπούσε πολύ το μπάσκετ.

Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας:

Οι συμμαθητές του Ηλία άφησαν λουλούδια στο σημείο του δυστυχήματος

Βαθιά οδύνη έχει προκαλέσει ο θάνατος πατέρα και γιού και στην εκπαιδευτική κοινότητα της Πάτρας. Ο 17χρονος Ηλίας ήταν μαθητής της Β’ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών και ολόκληρη η σχολική κοινότητα έχει βυθιστεί στο πένθος μετά την είδηση του θανάτου του.

Συμμαθητές και φίλοι του ανήλικου παιδιού συγκεντρώθηκαν στο σημείο της τραγωδίας και άφησαν λουλούδια και κεριά στην μνήμη του παιδιού.

Συλλυπητήρια από την Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση

Ο 17χρονος που αγαπούσε πολύ το μπάσκετ ήταν μέλος της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης, η οποία έστειλε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια.

Η ανακοίνωση της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκε το θάνατο του νεαρού αθλητή του Συλλόγου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 16 ετών σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα Διονύση. Ο Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας ήταν επίλεκτο μέλος της Εφηβικής Ομάδας Μπάσκετ της Παναχαϊκής και ξεχώριζε όχι μόνο για τις αγωνιστικές του ικανότητες αλλά κυρίως για το ήθος και τον εξαίρετο χαρακτήρα του.

Η Διοίκηση της Π.Γ.Ε. με αισθήματα θλίψης εκφράζει στην Οικογένεια τα ειλικρινή της συλλυπητήρια».

