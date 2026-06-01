Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα μετά τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, επέλεξε να στείλει μήνυμα στήριξης προς την αλβανική αστυνομία.

Τα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο 30/5, στην περιοχή της Νάρτας, κοντά στην Αυλώνα. Ο Ράμα έκανε λόγο για «μηδενική ανοχή» απέναντι σε όσους υπονομεύουν τη δημόσια τάξη αλλά και σε αστυνομικούς που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλβανός πρωθυπουργός συνεχάρη την ηγεσία της Κρατικής Αστυνομίας για την άμεση αντίδρασή της τόσο απέναντι στους ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της αστυνομίας της Αυλώνας.

«Συγχαίρω την ηγεσία της Κρατικής Αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μυών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της αστυνομίας της Αυλώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε ένστολο που υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού αποτελεί τη σωστή κατεύθυνση για το κράτος δικαίου.

«Η νέα προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μπλε στολή που υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού είναι η σωστή», σημείωσε.

Ο Ράμα επιχείρησε επίσης να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο που προωθείται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι τις τελευταίες ημέρες διακινούνται «μεγάλα ψεύδη» γύρω από την υπόθεση. Μάλιστα προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει δημόσια στοιχεία για το έργο, το οποίο, όπως είπε, προετοιμάζεται εδώ και χρόνια και δεν σχετίζεται με όσα καταγγέλλονται από τους επικριτές του.

Τι συνέβη στο Ζβέρνετς

Οι δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού ήρθαν μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Ζβέρνετς, κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για το μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που σχεδιάζεται στην περιοχή και το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, απειλεί μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη ζώνη. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας σημειώθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα σε πολίτες και ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας που βρίσκονταν στο σημείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν έντονες συμπλοκές, χρήση σπρέι πιπεριού, ρίψεις αντικειμένων και περιστατικά σωματικής βίας, με εικόνες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

Συλλήψεις και έρευνα στην αστυνομία – Διάβημα της Ελληνικής κυβέρνησης

Μετά τα επεισόδια, οι αλβανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 32χρονου υπαλλήλου ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε έναν διαδηλωτή ελληνικής καταγωγής κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Η ελληνική διπλωματία αντέδρασε άμεσα μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, καθώς εξασφαλίστηκε αμέσως κάθε αναγκαία συνδρομή για την περίθαλψη του τραυματισμένου Έλληνα πολίτη και έγιναν επίσημες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά, με την Αθήνα να απαιτεί την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την τιμωρία των υπευθύνων.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Την ίδια στιγμή, η Γενική Διεύθυνση της Αστυνομίας διέταξε πειθαρχική και διοικητική έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση η τοπική αστυνομική διεύθυνση της Αυλώνας, εξετάζοντας ενδεχόμενες ευθύνες σε επίπεδο διοίκησης.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους ο Ράμα αναφέρθηκε ξεχωριστά στην ανάγκη λογοδοσίας όχι μόνο για τους ιδιώτες που συμμετείχαν στα επεισόδια αλλά και για στελέχη της αστυνομίας.

Στο επίκεντρο το τουριστικό έργο στη Νάρτα με… άρωμα Τραμπ

Η αντιπαράθεση αφορά το μεγάλο τουριστικό σχέδιο που προωθείται στην ευρύτερη περιοχή της Νάρτας, μια περιοχή με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων για την ανάπτυξη της αλβανικής Ριβιέρας.

Ωστόσο το θέμα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον είναι το ποιος πρόκειται να δημιουργήσει το μεγάλο resort στο εντυπωσιακό χωριό που βρίσκεται δίπλα στην καταγάλανη θάλασσα.

Ο λόγος για τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τη σύζυγό του και κόρη του πρoέδρου των ΗΠΑ, Ιβάνκα Τραμπ.

Η αμερικανική εταιρεία Affinity Partners, με επικεφαλής τον Τζάρεντ Κούσνερ έχει αναλάβει δύο μεγάλα τουριστικά έργα στην Αλβανία, μαζί με ένα άλλο στο Βελιγράδι, με συνολική αξία που θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η επενδυτική εταιρεία Κούσνερ με έδρα το Μαϊάμι σχεδιάζει να μετατρέψει το Ζβέρνετς και το νησί Σαζάν της Αλβανίας σε πολυτελή θέρετρα, στα οποία θα μπορούν μεγιστάνες να απολαμβάνουν τις διακοπές τους.

Οργανώσεις πολιτών και κάτοικοι υποστηρίζουν ότι το έργο μπορεί να επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον και ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις αδειοδοτήσεις και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση της Αλβανίας επιμένει ότι πρόκειται για νόμιμη επένδυση, η οποία μπορεί να συμβάλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ο ίδιος ο Ράμα εμφανίζεται αποφασισμένος να υπερασπιστεί το σχέδιο, προαναγγέλλοντας ότι θα παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία προκειμένου να απαντήσει στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί.