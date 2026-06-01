«Ένα παγκόσμιο δυναμικό οικοσύστημα το οποίο συναντιέται στα Ποσειδώνια επιβεβαιώνοντας ότι η καρδιά της παγκόσμιας ναυτοσύνης χτυπά στην Ελλάδα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή έναρξης της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο κλάδος αποτελεί πηγή περηφάνιας και έμπνευσης για τη χώρα.

«Δεν είναι τυχαίο ότι ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί περισσότερα από 5800 πλοία, αντιστοιχεί στο 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και στο 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Για την ευρωπαϊκή ναυτιλία τίποτα δεν μπορεί να γίνει για εμάς χωρίς εμάς», επεσήμανε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σε μία περίοδο που οι οικονομίες αναζητούν ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στην έντονη κοινωνική προσφορά των Ελλήνων εφοπλιστών και εκτός θαλάσσης, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανακατασκευή περίπου 50 σχολικών μονάδων στη Θεσσαλία, τις επενδύσεις στον τομέα της υγείας, καθώς και τις έκτακτες ενισχύσεις προς την Πολιτική Προστασία και την Εθνική Άμυνα. «Δίνουν συνέχεια στις δράσεις των εθνικών ευεργετών», σημείωσε.

«Η ναυτιλία στέκεται δίπλα στην Πολιτεία και η Πολιτεία δίπλα στη ναυτιλία, όποτε χρειαστεί. Είναι ακριβώς αυτή η συμμαχία που μας κάνει πιο ισχυρούς και πιο αποτελεσματικούς στις διεκδικήσεις μας. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί, πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία που αναδεικνύει έντονα τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία της ναυτιλίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι οποιοδήποτε πλήγμα στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα προκαλεί άμεσα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ.

«Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική γεωπολιτική και γεωοικονομική δύναμη προσδίδει στη χώρα μας το γεγονός ότι το 25% του παγκόσμιου στόλου και πάνω από το 80% του ευρωπαϊκού στόλου μεταφοράς πετρελαίου και LNG ανήκει στους δικούς μας πλοιοκτήτες. Είναι κρίσιμα αγαθά και πρώτες ύλες αυτές που μεταφέρονται με ελληνικά πλοία. Είναι ένας συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης καθιστώντας τη χώρα μας σημαντικό παίκτη με κομβικό ρόλο διεθνώς. Η Ελλάδα σε ανύποπτο χρόνο πριν από κάποιους μήνες είχε προτάξει ως κεντρικό θέμα της προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύσουμε έμπρακτα την ελεύθερη ναυσιπλοΐα», δήλωσε, κάνοντας ειδική μνεία στην παρουσία της φρεγάτας «Ψαρά» στην περιοχή.

Δείτε βίντεο από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη:

Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα επιδιώκει ενεργά την αποκατάσταση του προηγούμενου καθεστώτος στα Στενά του Ορμούζ, ώστε να μην επιβάλλονται διόδια ή τέλη διέλευσης και να παραμείνουν ελεύθεροι δίαυλοι. Το ζήτημα αυτό, όπως είπε, θα τίθεται σε κάθε διπλωματική επαφή, αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα θα αναλάβει εκ νέου την προεδρία τον Οκτώβριο.

Αναφορικά με την Πράσινη Μετάβαση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο ελληνόκτητος στόλος πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον μετασχηματισμό. «Πιστεύω στην Πράσινη Μετάβαση. Έχουμε μετατραπεί από χώρα εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρα που εξάγει ηλεκτρική ενέργεια στα Βαλκάνια. Είμαι και πραγματιστής. Αυτή η Πράσινη Μετάβαση είναι απαραίτητη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας. Οφείλουμε να εστιάσουμε σε στόχους εφικτούς. Η παγκόσμια ναυτιλία επιβαρύνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με κάτι λιγότερο από 2% την ίδια ώρα που μεταφέρει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Μέχρι αυτή η μετάβαση να καταστεί ώριμη, να χαράξουμε δρόμο ο οποίος να είναι οικονομικά λογικός και να μην επιβαρύνει πρόσθετα την παγκόσμια ναυτιλία. Αν θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ακμάζουσα οικονομία πρέπει να βγάλουμε τις παρωπίδες», δήλωσε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ληφθούν υπόψη οι ενστάσεις και των υπόλοιπων ναυτιλιακών κρατών πριν την τελική συμφωνία, καθώς η ναυτιλία απαιτεί εξειδικευμένες και όχι οριζόντιες πολιτικές.

«Σε εθνικό επίπεδο, αυτή η κυβέρνηση μπορεί να είναι υπερήφανη για την αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων. Είναι δημιουργικές κυψέλες δίπλα στη θάλασσα που προσφέρουν δουλειές και καλές αποδοχές στους εργαζόμενους. Είμαστε υπερήφανοι επίσης για τη δυναμική των λιμανιών. Πρέπει να σταθούμε και πάνω στο πιο μικρό νησιωτικό λιμάνι. Είμαστε υπερήφανοι για την ακτοπλοΐα μας. Είμαστε ξεχωριστά υπερήφανοι για τον Πειραιά. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να γίνει κτήμα της κοινωνίας. Να ξεκινήσουμε μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε τη ναυτοσύνη ελκυστική για τη νέα γενιά. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε μαζί. Τεχνητή Νοημοσύνη αξιοποιείται ήδη. Ο ανθρώπινος παράγοντας στη θάλασσα θα είναι πάντοτε καθοριστικός. Η πατρίδα μας έχει προσελκύσει και τη διαχείριση πλοίων τρίτων συμφερόντων. Έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να καταστεί ταυτόχρονα και η ελληνική σημαία ελκυστική επιλογή», ανέφερε εν συνεχεία ο κ. Μητσοτάκης.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η ελληνική παρουσία θα συνεχίσει να κυριαρχεί στους ωκεανούς. «Η διορατικότητα, ο ρεαλισμός και η τόλμη που έφεραν την ελληνική ναυτιλία στην κορυφή θα συνεχίσουν να είναι τα μεγάλα όπλα. Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει να είναι σύμμαχος. Αντιμετωπίζοντας τη ναυτιλία ως μοναδικό παγκόσμιας εμβέλειας πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά και να πάμε ακόμα πιο μακριά. Καλή επιτυχία στα Ποσειδώνια και καλές θάλασσες σε όλους», κατέληξε.