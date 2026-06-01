Διετή αποκλεισμό από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα επέβαλε η Μονάδα Ακεραιότητας του Στίβου (AIU) στον Τζαμαϊκανό άλτη του μήκους Κάρεϊ ΜακΛάουντ, μετά την παραδοχή του για τρεις παραβάσεις του κανονισμού whereabouts.

Ο 28χρονος, δύο φορές πρωταθλητής Τζαμάικας και χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου το 2024, αποδέχθηκε την ποινή για παραβίαση του άρθρου 2.4 των κανονισμών αντιντόπινγκ της World Athletics, που αφορά αποτυχημένους ελέγχους και ελλιπή ή ανακριβή δήλωση στοιχείων τοποθεσίας από αθλητές που ανήκουν στο σύστημα ελέγχου.

