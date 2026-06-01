Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη συνεργασία του με τον Αντόνιο Κόντε στη Νάπολι, παραδεχόμενος πως η αποχώρηση του Ιταλού τεχνικού τον βρίσκει ανακουφισμένο.

Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός μετακόμισε στη Νάπολι το περασμένο καλοκαίρι, βάζοντας τέλος στη δεκαετή του πορεία στη Μάντσεστερ Σίτι. Ωστόσο, η παρελθούσα αγωνιστική περίοδος δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε. Ο 34χρονος κατέγραψε μόλις 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς ένας επίμονος τραυματισμός στον οπίσθιο μηριαίο τον κράτησε αρκετές φορές εκτός δράσης.

