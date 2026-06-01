Απροσδόκητη και ραγδαία τροπή παίρνουν οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έντονο διπλωματικό θρίλερ, με παγκόσμιο αντίκτυπο.

Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social σε ανακοίνωση επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στο πεδίο των συγκρούσεων.

«Μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσει πλήρως το πυρ», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που στην περιοχή επικρατούσε απόλυτη σύγχυση, με τις ισορροπίες να κρέμονται από μια κλωστή.

Οι ίδιοι σημειώνουν πως κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ, ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, διότι η οργάνωση χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από τις ΗΠΑ.

Επίσης ένας Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Χεζμπολάχ ενημέρωσε τις ΗΠΑ, μέσω του προέδρου του κοινοβουλιού Ναμπίχ Μπέρι, ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ δεν βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Η επικοινωνία με τον Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Διαβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό και όσες μονάδες ήταν καθ’ οδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ ανέμενε την τελική έγκριση του Τραμπ για να ξεκινήσει επιχειρήσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», έγραψε, ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν να ανοίξουν «νέα μέτωπα», λόγω των επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, όπως είπε στην κρατική τηλεόραση ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη «χάνει την υπομονή της».

«Το Ιράν θεωρεί ότι το να περάσει κανείς τις κόκκινες γραμμές στον Λίβανο και τη Γάζα ισοδυναμεί με άμεσο πόλεμο» και «σε απάντηση, είναι αποφασισμένο να διεξάγει αμυντικές επιχειρήσεις» και «να ανοίξει νέα μέτωπα» απείλησαν εξάλλου οι Φρουροί, αναφερόμενοι στις ισραηλινές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα και στον Λίβανο.

«Η υπομονή των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει τα όριά της», είπε ο Ραζαεΐ.

Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις, ο πόλεμος στον Λίβανο, είχε ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Λιβανέζοι, λόγω των ισραηλινών πληγμάτων και των εντολών εκκένωσης μετά τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ισραηλινό έδαφος για να στηρίξει τη σύμμαχό της, την Τεχεράνη.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό Κάστρο Μποφόρ και μια στρατηγικής σημασίας κορυφογραμμή στον νότιο Λίβανο. Είχαν προηγηθεί, την προηγούμενη ημέρα, οι σφοδρότερες επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ αφού κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, τον Απρίλιο.

«Συνεχίζονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη»

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη φένεται πως διατηρεί μια ιδιαίτερα επιθετική ρητορική απευθύνοντας προειδοποιήσεις προς πάσα κατεύθυνση, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της περιφερειακής πόλωσης.

Από την πλευρά της πάντως η Ουάσιγκτον επιμένει να εκπέμπει σήματα ότι το Ιράν, παρά τη σκληρή δημόσια στάση του, επιθυμεί τελικά την εξεύρεση μιας συμβιβαστικής φόρμουλας.

Μάλιστα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε απόψε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό».

Η δήλωση αυτή βέβαια αντικρούει την ανακοίνωση του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου Tasnim, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη διέκοψε τον διάλογο με την Ουάσιγκτον, κυρίως λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Η επόμενη ημέρα στην περιοχή θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς η διεθνής κοινότητα αναμένει να φανεί αν η συμφωνία που προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόδρος θα εφαρμοστεί στην πράξη από τα εμπλεκόμενα μέρη ή αν η εύθραυστη αυτή ισορροπία θα δοκιμαστεί εκ νέου στο πεδίο των μαχών.