Μια εξαιρετικά ασυνήθιστη και γεμάτη μυστήριο ταξιδιωτική διαδρομή φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Ιταλική εφημερίδα Corriere Della Sera, προκαλώντας το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με τις αεροπορικές μεταφορές.

Πρόκειται για την περίπτωση ενός και μόνο επιβάτη, ο οποίος επέλεξε να πραγματοποιήσει ένα από τα πιο περίπλοκα και χρονοβόρα αεροπορικά δρομολόγια που έχουν καταγραφεί πρόσφατα στις συνδέσεις μεταξύ της Ιταλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως αναφέρει σε άρθρο της η εφημερίδα, τον Ιούνιο του 2025, το συγκεκριμένο άτομο ξεκίνησε το ταξίδι του από το Κάλιαρι της Σαρδηνίας με τελικό προορισμό το περιφερειακό αεροδρόμιο Τράι-Σίτις στην πόλη Πάσκο, η οποία βρίσκεται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Για να φτάσει όμως εκεί, χρειάστηκε να περάσει από μια αλυσίδα ενδιάμεσων σταθμών, κάνοντας ανταπόκριση κατά σειρά στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, στο Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού και στη συνέχεια στο Σιάτλ.

Η πολυεπίπεδη αυτή διαδρομή ανάγκασε τον ταξιδιώτη να χρησιμοποιήσει τρεις διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες, την Aeroitalia, την Air France και την Delta Air Lines, με τη συνολική διάρκεια της μετακίνησης να αγγίζει την εντυπωσιακή διάρκεια των τριάντα ωρών.

Όπως καταλήγει το άρθρο, μέχρι στιγμής παραμένει εντελώς άγνωστος ο σκοπός αυτής της μακράς διαδρομής στην αμερικανική ήπειρο, όπως επίσης δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας, το φύλο ή η εθνικότητα του επιβάτη.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι για αυτή την ιδιαίτερη εμπειρία στην οικονομική θέση, δαπανήθηκε το ποσό των 1.404,51 δολαρίων, χωρίς να υπολογίζονται οι επιπλέον φόροι των αεροδρομίων, δημιουργώντας τον πιο παράδοξο συγκοινωνιακό συνδυασμό της χρονιάς.