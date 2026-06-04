Υπάρχουν μέρη στον κόσμο όπου ο χρόνος μετριέται με δεκαετίες και η οινοποίηση δεν είναι απλώς μια παραγωγική διαδικασία, αλλά υψηλή τέχνη και ταυτότητα. Ένα από αυτά τα εμβληματικά μέρη, είναι η Jerez της Ανδαλουσίας. Εκεί, στο ιστορικό και επιβλητικό Alcazar, ελπιδοφόρα και δυναμική υπήρξε η εκπροσώπηση του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου στη διεθνή έκθεση Vinoble 2026, τη σπουδαιότερη παγκόσμια οινική συνάντηση για τους ενισχυμένους οίνους.

Στη «Ζώνη του Ήλιου» και τον 38ο Παράλληλο της ειρηνικής συνύπαρξης

Η συμμετοχή του ΕΟΣ Σάμου δεν ήταν απλώς μια εμπορική παρουσία, αλλά μια ουσιαστική ένταξη στις περιοχές ιστορικής παραγωγής των «μεγάλων κρασιών» του κόσμου. Η Σάμος ανήκει στη μεγάλη οικογένεια της «Ζώνης του Ήλιου», νότια του 38ου παραλλήλου, αποτελώντας μια πολύτιμη και διακριτή ψηφίδα σε ένα μεγαλοπρεπές μεσογειακό οινικό μωσαϊκό. Μέσα από εγκάρδιες και συγκινητικές συναντήσεις με εκπροσώπους των περιοχών που συμμετείχαν, αναδείχθηκαν οι κοινές παραδόσεις που συνδέουν αυτήν τη μοναδική οινική οικογένεια.

Μέσα από εγκάρδιες και συγκινητικές συναντήσεις με εκπροσώπους από τις συμμετέχουσες περιοχές παραγωγής ενισχυμένων οίνων, αναδείχθηκαν οι κοινές παραδόσεις που συνδέουν αυτήν τη μοναδική οινική οικογένεια.

Οι μοσχάτοι ενισχυμένοι οίνοι του Συνεταιρισμού Σάμου, που προκάλεσαν διθυραμβικά σχόλια στις γευσιγνωστικές δοκιμές, απέδειξαν για πολλοστή φορά πως αποτελούν «γέφυρα» που συνενώνει θρησκείες, λαούς, παραδόσεις και διαφορετικούς πολιτισμούς.

Ένα συγκλονιστικό Master Class: Από το Vin Doux στο σπάνιο Samos 1963

Στο εξειδικευμένο Master Class που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Vinoble 2026, οι διεθνείς επαγγελματίες και οινόφιλοι είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη διπλή «ψυχή» του Μοσχάτου Σάμου μέσα από δύο εξαιρετικά ενισχυμένα κρασιά-σταθμούς:

Τον ζωντανό, φρέσκο και φρουτώδη χαρακτήρα του κλασικού και αγαπημένου Samos Vin Doux.

Ένα μαγικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, με τη σπάνια, βαθιά πολύπλοκη «υγρή ιστορία» του Samos 1963.

Δύο εντελώς διαφορετικές εποχές, κάτω από το ίδιο μοναδικό terroir, που αποθέωσαν την έννοια της ηρωικής αμπελουργίας της Σάμου. Το μικρόρωγο μοσχάτο στάθηκε με περηφάνια δίπλα στα κορυφαία icon wines του πλανήτη, αποδεικνύοντας ότι η Σάμος δεν είναι απλώς ένας τόπος, αλλά μια παγκόσμια οινική ιδέα!

Συνεταιρισμός Σάμου: Πρεσβευτής ιστορίας, πολιτισμού αλλά και τουρισμού

Η ανταπόκριση του απαιτητικού κοινού της έκθεσης ξεπέρασε κάθε προσδοκία και τυπική φιλοφρόνηση, προκαλώντας ιδιαίτερη συγκίνηση στον Εμπορικό Διευθυντή του ΕΟΣ Σάμου, Τίτο Φραντζή που πρωτοστάτησε στις επιμέρους συνομιλίες. Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, όταν ομάδες Ισπανών επισκεπτών εμφανώς ενθουσιασμένοι από το οδοιπορικό στις προγονικές ξερολιθιές, τις αιμασιές και τα αρχέγονα εδάφη του νησιού, δήλωναν χαρακτηριστικά: «Εξαιτίας αυτής της παρουσίασης, φέτος το καλοκαίρι αλλάζουμε τα πλάνα μας και ερχόμαστε για διακοπές στη Σάμο!»

Το «λευκό μικρόρωγο μοσχάτο Σάμου» δεν είναι απλώς μια ποικιλία. Είναι το ζωντανό στοιχείο που διαμόρφωσε το ανάγλυφο του νησιού και σφυρηλάτησε την κοινωνική του ταυτότητα μα και την εξωστρέφεια. Όταν δοκιμάζεις ένα Μοσχάτο κρασί της Σάμου κάτω από τον καυτό ήλιο της Ανδαλουσίας, ή στην πανέμορφη ελληνική απλότητα, δεν γεύεσαι απλώς ένα ποτήρι κρασί. Νιώθεις τον καθημερινό μόχθο του αμπελουργού στα ορεινά και ημιορεινά αμπελοτόπια, την αναζωογονητική αύρα του Αιγαίου και μια πολιτιστική κληρονομιά που ταξιδεύει αιώνες τώρα, ανοίγοντας εμπορικούς δρόμους στα πιο απόμακρα σημεία της υδρογείου.

Κι όταν τα στελέχη του ΕΟΣ Σάμου δίνουν το «παρών» στα μεγάλα οινικά fora της υφηλίου, δεν προωθούν απλώς ένα εξαιρετικό προϊόν. Λειτουργούν ως αυθεντικοί πρεσβευτές της ιστορίας, της ελληνικής φιλοξενίας και της απαράμιλλης ομορφιάς , του νησιού του μοσχάτου. Κάθε γουλιά σαμιώτικου κρασιού που σερβίρεται στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, είναι μια ανοιχτή, ζεστή πρόσκληση να επισκεφθεί κανείς τον τόπο που κρατά ζωντανή τη μακραίωνη οινική παράδοση, με σεβασμό στον κόπο των αμπελουργών!