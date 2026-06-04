Τραγική κατάληξη είχε η πρωινή κινητοποίηση των αρχών στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αυτοκίνητο ταξί με τον οδηγό του, έκανε βουτιά στα νερά, καθώς τελικά ο 59χρονος ταξιτζής ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα, μπροστά από την πύλη Ε4 του λιμανιού.

Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις Λιμενικές Αρχές που αναζήτησαν βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο και αυτόπτες μάρτυρες, που είδαν τις κινήσεις του οδηγού, πριν συμβεί το μοιραίο.

Δείτε βίντεο της «Ζούγκλας» από την επιχείρηση ανάσυρσης του οχήματος:

Το γεγονός έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις λιμενικές αρχές, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 04/06 μετά την αναφορά για πτώση του οχήματος στη θάλασσα, μέσα στον χώρο του κεντρικού λιμανιού. Στο σημείο έσπευσαν λιμενικοί και διασώστες για την επιχείρηση εντοπισμού του οχήματος, που δεν ήταν εξ αρχής γνωστό αν είχε επιβάτες ή οδηγό.

Επιτόπου έφτασε κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος. Δύτες με φακούς υψηλής δέσμης καταδύθηκαν για να εντοπίσουν το όχημα στα νερά του λιμανιού και μέσα σε αυτό βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό. Ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από την επιχείρηση ανάσυρσης:

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην ζώνη του επιβατικού λιμένα, από όπου αναχωρούν τα πλοία της γραμμής.

Τα αίτια που οδήγησαν το όχημα στην πτώση στο λιμάνι (αν πρόκειται για τροχαίο ατύχημα, λάθος χειρισμό ή αυτοκτονία) τελούν υπό διερεύνηση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο συγκεντρώνει μαρτυρίες από όσους βρέθηκαν στο σημείο και αντιλήφθηκαν την πτώση του οχήματος και εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ΟΛΠ.

*Φωτογραφίες Eurokinissi, Νίκος Χριστοφάκης