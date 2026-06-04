Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα γύρω από την πρωτοφανή απάτη των voucher, που έστησε κύκλωμα παράνομης είσπραξης ευρωπαϊκών κονδυλίων, το οποίο δρούσε σε στυλ δομής ΟΠΕΚΕΠΕ και λυμαινόταν το πρόγραμμα «Προσχολικής αγωγής και Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών». Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει τριγμούς στον χώρο της προσχολικής αγωγής, οδήγησε σε δυναμική παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ), η οποία με επίσημη τοποθέτησή της ζητά την πλήρη κάθαρση του κλάδου.

Το χρονικό με τα παράνομα ή εικονικά voucher

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από σοβαρές καταγγελίες που αφορούν τη συστηματική διοχέτευση κοινοτικών πόρων σε δομές, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ή με την υποβολή αναληθών στοιχείων για δήθεν φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια. Τα οικονομικά μεγέθη της φερόμενης απάτης εκτιμάται ότι είναι τεράστια, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις ελεγκτικές και διωκτικές αρχές προκειμένου να ξετυλιχθεί το κουβάρι των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η μέθοδος εξαπάτησης (Modus Operandi)

Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν τα κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια που δίνονται μέσω των voucher της ΕΕΤΑΑ. Πιο συγκεκριμένα έκαναν ψεύτικες εγγραφές και εμφάνιζαν στα χαρτιά ότι εκατοντάδες παιδιά παρακολουθούσαν προγράμματα σε συγκεκριμένες δομές, ενώ στην πραγματικότητα τα παιδιά αυτά είτε δεν είχαν πατήσει ποτέ εκεί, είτε οι γονείς τους δεν γνώριζαν καν ότι τα ονόματά τους είχαν χρησιμοποιηθεί. Παράλληλα, εισέπρατταν τα χρήματα των voucher από το κράτος για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν ποτέ.

Οι αρχές εξετάζουν πώς το κύκλωμα αποκτούσε πρόσβαση σε ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και προσωπικά στοιχεία γονέων και παιδιών προκειμένου να εκδίδει και να εξαργυρώνει τα voucher εν αγνοία τους.

Ποιοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Η έρευνα, η οποία διεξάγεται με άκρα μυστικότητα από την Οικονομική Αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές, επικεντρώνεται σε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές συγκεκριμένων δομών, δηλαδή, επιχειρηματίες που διατηρούν αλυσίδες παιδικών σταθμών ή ΚΔΑΠ, οι οποίοι εμφάνιζαν ξαφνική και αδικαιολόγητη κατακόρυφη αύξηση των εγγραφών τους.

Αν και ο ακριβής έλεγχος των βιβλίων βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απάτη μεγατόνων με τη ζημιά για το δημόσιο και τους ευρωπαϊκούς πόρους να αγγίζει εκατομμύρια ευρώ. Ο έλεγχος επεκτείνεται σε βάθος ετών για να διαπιστωθεί για πόσο καιρό δρούσε ανενόχλητο το κύκλωμα κάτω από το ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών.

«Καμία σκιά στον κλάδο» ζητά η Ομοσπονδία

Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό δελτίο τύπου, η ΠΟΣΙΠΣ, η οποία εκπροσωπεί εννέα περιφερειακούς συλλόγους σε ολόκληρη τη χώρα, πήρε ξεκάθαρες αποστάσεις από τους φερόμενους ως πρωταγωνιστές της απάτης.

Η Ομοσπονδία δηλώνει με κατηγορηματικό τρόπο ότι:

Δεν υπάρχει θεσμική σχέση: Τα πρόσωπα που φέρονται να ηγούνται του κυκλώματος δεν κατέχουν, ούτε κατείχαν ποτέ, οποιαδήποτε θεσμική ιδιότητα στην ΠΟΣΙΠΣ και δεν αποτελούν μέλη της.

Αποχή από αξιώματα: Η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει πως η θεσμική εκπροσώπηση απαιτεί αδιαμφισβήτητο κύρος. Για τον λόγο αυτό, τονίζει ότι όσοι εμπλέκονται σε σοβαρές δικαστικές έρευνες οφείλουν να απέχουν από κάθε θέση εκπροσώπησης μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Καταδίκη της παρανομίας: Καταδικάζεται απερίφραστα κάθε πρακτική που παραβιάζει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων. «Οι καταγγελίες πλήττουν το κύρος ολόκληρου του κλάδου, ο οποίος επί δεκαετίες στηρίζει την ελληνική οικογένεια», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΣΙΠΣ, ζητώντας από τις δικαστικές αρχές την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης χωρίς καθυστερήσεις.

Στο κάδρο των ευθυνών η επάρκεια ή μη των μηχανισμών ελέγχου

Η Ομοσπονδία δεν περιορίζεται στην καταδίκη των γεγονότων, αλλά στρέφει τα βέλη της και προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την επάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών. Συγκεκριμένα, καλεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ) καθώς και τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος (ΕΕΤΑΑ) να τοποθετηθούν δημόσια.

Σύμφωνα με την ΠΟΣΙΠΣ, οι γονείς, οι εργαζόμενοι και οι νόμιμοι επιχειρηματίες του κλάδου απαιτούν άμεσες απαντήσεις. Τα κρίσιμα ερωτήματα που θέτει η Ομοσπονδία είναι:

Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η γνησιότητα των στοιχείων που υποβάλλονται για την πληρωμή των voucher; Υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια ή σχετικές καταγγελίες τα προηγούμενα έτη και, αν ναι, πώς αξιολογήθηκαν από τους αρμόδιους; Ποια επιπλέον μέτρα σκοπεύει να λάβει η Πολιτεία ώστε να αποκλειστεί οριστικά η πιθανότητα επανάληψης τέτοιων φαινομένων;

Το μήνυμα της Ομοσπονδίας είναι σαφές: οποιαδήποτε κωλυσιεργία ή καθυστέρηση στην πλήρη ενημέρωση της κοινής γνώμης θα διογκώσει τα ερωτήματα και θα συντηρήσει μια άδικη «σκιά» πάνω από τις εκατοντάδες δομές που λειτουργούν με απόλυτη νομιμότητα και διαφάνεια.

Δείτε την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

*Εικόνα με τυχαίο δείγμα voucher