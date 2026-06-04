Νεκρός ανασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης 4/6 ο οδηγός ταξί που νωρίτερα είχε πέσει με το όχημά του στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά.

Το γεγονός έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις λιμενικές αρχές στον Πειραιά, από νωρίς το πρωί μετά την αναφορά για πτώση του οχήματος στη θάλασσα, μέσα στον χώρο του κεντρικού λιμανιού, και συγκεκριμένα στην πύλη Ε4. Στο σημείο έσπευσαν λιμενικοί και διασώστες για την επιχείρηση εντοπισμού του οχήματος, που δεν ήταν εξ αρχής γνωστό αν είχε επιβάτες ή οδηγό.

Επιτόπου έφτασε κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος. Δύτες με φακούς υψηλής δέσμης καταδύθηκαν για να εντοπίσουν το όχημα στα νερά του λιμανιού και μέσα σε αυτό βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό. Ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από την επιχείρηση ανάσυρσης:

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην ζώνη του επιβατικού λιμένα, από όπου αναχωρούν τα πλοία της γραμμής.

Τα αίτια που οδήγησαν το όχημα στην πτώση στο λιμάνι (αν πρόκειται για τροχαίο ατύχημα, λάθος χειρισμό ή άλλη αιτία) τελούν υπό διερεύνηση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο συγκεντρώνει μαρτυρίες από όσους βρέθηκαν στο σημείο και αντιλήφθηκαν την πτώση του οχήματος και εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ΟΛΠ.

*Φωτογραφίες Eurokinissi, Νίκος Χριστοφάκης