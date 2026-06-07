Ευθείες απειλές εναντίον του Ισραήλ εξαπέλυσε το Ιράν το απόγευμα της Κυριακής, 7 Ιουνίου, ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν νωρίτερα στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, προειδοποίησε για σκληρά αντίποινα, δηλώνοντας: «Θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στην Νταχίγια».

Σε σχετική ανάρτησή του, ο Ιρανός αξιωματούχος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, αναφέροντας: «Πρέπει να συνετιστεί αυτό το λυσσασμένο σκυλί και να επιστρέψει στη θέση του. Απόψε, κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών».

Η αντίδραση της Τεχεράνης ακολούθησε τα πλήγματα που κατάφεραν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ημέρας στα νότια προάστια της Βηρυτού. Στο στόχαστρο των ισραηλινών μαχητικών βρέθηκαν κτήρια διοίκησης της Χεζμπολάχ στη συνοικία Νταχίγια, η οποία αποτελεί γνωστό προπύργιο της οργάνωσης.

Σύμφωνα με κοινή επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, οι συγκεκριμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις προγενέστερες επιθέσεις που είχε εξαπολύσει η σιιτική οργάνωση κατά των ισραηλινών εδαφών.