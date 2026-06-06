Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου στη Ραφήνα, με μια αιματηρή επίθεση σε πρατήριο καυσίμων με τρεις τραυματίες και δύο συλλήψεις.

Λίγο πριν τις 12:00, σε βενζινάδικο στην οδό Φλέμινγκ και Δημοκρατίας, ένας 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο άνδρες. Μάλιστα τραυμάτισε τον υπάλληλο του καταστήματος στο χέρι και στο κεφάλι, ενώ τον πελάτη στην πλάτη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 52χρονος εισήλθε στην καφετέρια που βρισκόταν εντός του πρατηρίου καυσίμων και φέρεται να παρενόχλησε μια εργαζόμενη.

Πελάτης του καταστήματος παρενέβη με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονος καβγάς. Τις φωνές άκουσε ένας εργαζόμενος και έσπευσε στο σημείο, επιχειρώντας να βγάλει τον δράστη έξω.

Τότε το 52χρονος έβγαλε μαχαίρι από την τσέπη του και μαχαίρωσε τον πελάτη και τον εργαζόμενο.

Ωστόσο, όπως καταγράφεται και στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η «Ζούγκλα», παρά τους τραυματισμούς του, ο πελάτης πήγε στο όχημα του και έβγαλε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με κοντάρι. Ξεκίνησε, λοιπόν, με το αντικείμενο αυτό να χτυπά τον 52χρονο, γεγονός που κλιμάκωσε τη συμπλοκή.

Μετά από λίγα λεπτά, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Ο τραυματισμένος πελάτης, όμως, τον ακολούθησε με το όχημα του 30 μέτρα μακριά από το βενζινάδικο και τον εμπόδισε να φύγει, τραυματίζοντάς τον.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τους δύο εμπλεκόμενους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 52χρονος άνδρας, ο οποίος ξεκίνησε το όλο περιστατικό έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, ενώ φέρεται να είχε απελαθεί από τη χώρα.