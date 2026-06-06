Ο νικητής του MasterChef 2024, Λευτέρης Ζαφειρόπουλος και η αγαπημένη του, Κατερίνα Αφεντάκη, ενώθηκαν με τα δεσμά του πολιτικού γάμου, έχοντας στο πλευρό τους λίγους στενούς φίλους και συγγενείς. Η Κατερίνα, που βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, έλαμπε μέσα στο λευκό στράπλες φόρεμά της. Οι νεόνυμφοι γιόρτασαν το γεγονός με ένα τραπέζι για τους καλεσμένους τους, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τον θρησκευτικό γάμο, που θα πραγματοποιηθεί του χρόνου.

«Και του χρόνου στην κυριολεξία με τον θρησκευτικό», είπε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος στον λόγο που έβγαλε, με τα αγαπημένα τους πρόσωπα να τους εύχονται για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους και το μωρό που περιμένουν.

govastiletto.gr – Ελένη Μενεγάκη: Γευμάτισε στο εστιατόριο παίκτη του MasterChef στα βόρεια προάστια