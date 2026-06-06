Οριστική αυλαία ρίχνει η ταξιδιωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής αποκάλυψε ότι έλαβε επίσημη ενημέρωση από τον σταθμό για το τέλος της εκπομπής.

Το τηλεοπτικό ταξίδι ολοκληρώνεται οριστικά στις 3 Ιουλίου, με τον ίδιο να μοιράζεται ανοιχτά τα νέα για το κλείσιμο αυτού του κύκλου.

«Απ’ ότι έμαθα χθες, η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί του χρόνου», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και πρόσθεσε: «Απ’ ότι έμαθα, επίσημα σταματάει εντελώς. Νομίζω ότι στις 3 Ιουλίου είναι η τελευταία εκπομπή. Στεναχωριέμαι που δεν ξέρω τι θα κάνουν τόσα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Κατά τ’ άλλα, η δική μου συνεργασία με τον ΣΚΑΙ συνεχίζεται. Για εμένα, η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ήταν τεράστιο σχολείο. Απαντούσα πάντα στους δημοσιογράφους που έρχονταν έξω από τον ΣΚΑΙ, δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου».

«Έχω την εντύπωση ότι πιο μαϊντανός δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχω αρνηθεί να μιλήσω σε κανέναν δημοσιογράφο τόσο καιρό, παρόλο που πάρα πολλοί μου λέγανε να μη μιλάω, πάντα είμαι της άποψης ότι σημασία έχουν οι απαντήσεις και όχι οι ερωτήσεις» είπε σε άλλο σημείο για το γεγονός πως πολλές φορές σταμάταγε για να κάνει δηλώσεις σε δημοσιογράφους.

Τέλος, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αναφέρθηκε και στον Δημήτρη Ουγγαρέζο λέγοντας: «Γιατί να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο; Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν ήμασταν κολλητοί. Είχαμε βγει να πιούμε 4-5 μπύρες. Όταν θεωρώ ότι κάποιος με αδικεί ενώ ξέρει πράγματα για μένα, αυτό μου γυρνάει τον εγκέφαλο…».

govastiletto.gr -Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το ξέσπασμα on camera και η σπόντα στον Ουγγαρέζο