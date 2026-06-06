Σε μια ομιλία με έντονο πολιτικό συμβολισμό, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, συνέδεσε το Σάββατο (6/6), το μεταναστευτικό ζήτημα με την ιστορική κληρονομιά της Απόβασης στη Νορμανδία, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη απειλείται από μια «εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών» που φτάνουν δια θαλάσσης.

Μιλώντας στο Αμερικανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο της Νορμανδίας (στο Κολβίλ-σιρ-Μερ/Colleville-sur-Mer), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 82η επέτειο της D-Day (όταν οι συμμαχικές και αμερικανικές δυνάμεις διέσχισαν τη Μάγχη για να απελευθερώσουν τη Δυτική Ευρώπη από τους Ναζί), ο Χέγκσεθ δήλωσε:

«Δυστυχώς σήμερα, άλλες ευρωπαϊκές παραλίες δέχονται την έφοδο διαφορετικών, επικίνδυνων ιδεολογιών. Στις ακτές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας καταφθάνουν βάρκες και άνθρωποι. Πότε θα κάνουν κάτι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για αυτή την εισβολή ή μήπως είναι ήδη πολύ αργά; Προσεύχομαι να μην είναι, και πιστεύω ότι δεν είναι».

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Αμερικανού Yπουργού ευθυγραμμίζονται πλήρως με την ευρύτερη ρητορική που αναπτύσσει η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Ουάσιγκτον ασκεί συστηματικά κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες, καταλογίζοντάς τους έλλειψη των απαραίτητων στρατιωτικών και αμυντικών δυνατοτήτων, καθώς και αποτυχία αποτελεσματικής διαχείρισης και ελέγχου των ροών, μια θέση που έχουν εκφράσει επανειλημμένα τόσο ο Πρόεδρος Τραμπ, όσο και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η Ευρώπη έχει υπερβολικές γραφειοκρατικές δομές και καταστέλλει τις εθνικιστικές και ακροδεξιές φωνές.