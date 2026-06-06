Αναστάτωση προκλήθηκε σε γειτονιά της Άγκυρας στην Τουρκία, όταν ένας άνδρας κρέμασε την κόρη του από παράθυρο και απειλούσε πως θα τη μαχαιρώσει.

Όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο διαπληκτισμό που είχε ο άνδρας με τα αρχικά M.D. με την σύζυγό του. Μετά τον καβγά ο δράστης, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, κράτησε όμηρο την τριών ετών κόρη του, την οποία κρέμασε από το παράθυρο του διαμερίσματός τους, απειλώντας ότι θα τη σκότωνε με μαχαίρι.

Γείτονες του ζευγαριού κάλεσαν άμεσα τις Αστυνομικές Αρχές, έντρομοι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες πυροβόλησαν τον άνδρα, τραυματίζοντάς τον.

Δείτε βίντεο με τον πατέρα να κρατά έξω από παράθυρο την κόρη του και να απειλεί πως θα τη σκοτώσει κρατώντας μαχαίρι:

Αρχικά, η Αστυνομία προσπάθησε να τον πείσει να παραδοθεί, αλλά εκείνος για αρκετή ώρα δεν έδειχνε καμία διάθεση να συνεργαστεί με τις Αρχές, και συνέχισε να απειλεί τη ζωή της 3χρονης κόρη του, οπότε τον πυροβόλησαν, τραυματίζοντάς τον.

Το παιδί του ζευγαριού που βίωσε όλη την τραγωδία, διασώθηκε, αλλά παραδόθηκε στους διασώστες που βρίσκονταν στο σημείο για προληπτικές εξετάσεις και προστασία.

Ο πατέρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση, με την Αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Σημειώνεται πως ένας σκύλος των Αρχών, ο οποίος βοήθησε στην επιχείρηση, τραυματίστηκε κατά το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας μετά το τραγικό περιστατικό

«Η παρέμβαση ήταν απαραίτητη επειδή το άτομο αρνήθηκε να παραδοθεί, παρά τις προσπάθειες, και συνέχισε να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού.

Ως αποτέλεσμα της παρέμβασης, το παιδί διασώθηκε και το άτομο συνελήφθη με τραύματα.

Ο αστυνομικός σκύλος που βοήθησε στην επιχείρηση τραυματίστηκε και λαμβάνει αυτή τη στιγμή θεραπεία. Η νομική διαδικασία σχετικά με το περιστατικό διεξάγεται σχολαστικά».

Πηγή: Haberler