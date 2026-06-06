Στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας και συγκίνησης βίωσαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός, καθώς η κόρη τους αποφοίτησε από το Δημοτικό. Η οικοδέσποινα του Alpha θέλησε να μοιραστεί αυτή την ξεχωριστή ημέρα με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας τρυφερά στιγμιότυπα στα social media.

Στις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια λάμπει από περηφάνια στο πλευρό του συζύγου της, με τον οποίο μάλιστα σε λίγες ημέρες, στις 25 Ιουνίου, συμπληρώνουν 15 χρόνια ευτυχισμένου γάμου.

Ο Θέμης Σοφός μάλιστα ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξη για τη σύζυγό του και τα παιδιά του τα εξής: «Δεν υπάρχει μυστικό για έναν αρμονικό γάμο. Βασικό συστατικό στοιχείο του είναι η ελευθερία, το δεύτερο ο σεβασμός, και το τρίτο η ταπεινότητα, και η αυτοθυσία. Δηλώνω πάντα ερωτευμένος με τη Σταματίνα. Είχαμε 5 εγκυμοσύνες, δύο δυστυχώς δεν οδήγησαν στο φυσικό τους αποτέλεσμα. Και οι δυο μας θα θέλαμε κι άλλα παιδιά. Σέβομαι απεριόριστα την εργασία της γυναίκας μου, τη μαχητικότητα και την εργατικότητά της. Είναι δουλευταρού. Η δημοσιότητα της δουλειάς της ήταν και η επιλογή μου να απέχω».

Δείτε φωτογραφίες από τη βραδιά αποφοίτησης:

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