Ένα βίντεο-ξέσπασμα της Νεφέλης Μεγκ κατά του Γιώργου Λιάγκα έχει γίνει το απόλυτο talk of the town τις τελευταίες ώρες. Η γνωστή δημιουργός περιεχομένου πήρε θέση για τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής σχετικά με τον Λάκη Λαζόπουλο, εξαπολύοντας δριμεία κριτική μέσα από το Instagram. Με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις, η Νεφέλη Μεγκ στράφηκε τόσο κατά του ίδιου του Γιώργου Λιάγκα όσο και κατά της εκπομπής του, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Η Νεφέλη Μεγκ είπε χαρακτηριστικά: «Γιώργο Λιάγκα, πρέπει να μιλήσουμε. Και αποφασίζω να σε σχολιάσω σήμερα, όχι γιατί με νοιάζει η τηλεοπτική σου ίντριγκα, αλλά γιατί είσαι το απόλυτο σύμβολο μιας τοξικής λογικής και των παραδοσιακών media που αργοπεθαίνουν. Και το ξέρεις λίγο».

Στη συνέχεια, το ξέσπασμα της Νεφέλης Μεγκ έγινε ακόμη πιο αιχμηρό: «Βγήκες λοιπόν στην εκπομπή σου να απαντήσεις στον Λαζόπουλο, ανεξάρτητα τι γνώμη έχει ο καθένας μας για τον Λαζόπουλο και το επιχείρημα σου ποιο ήταν; Ότι ο Λαζόπουλος δεν κάνει σάτιρα επειδή επέστρεψε το Αλ Τσαντίρι, αλλά ότι ξυπνάει και κοιμάται με τον δικό σου τον καημό. Μιλάμε για το απόλυτο main character energy, όπου όλη η κοινωνία ετεροπροσδιορίζεται με βάση εσένα. Αλλά εκεί που η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά είναι η αντίφαση των λόγων σου».

Η Νεφέλη Μεγκ συνέχισε σε ακόμα πιο σκληρό ύφος, κάνοντας λόγο για αντιφάσεις: «Κατηγορείς τον Λαζόπουλο ότι έχτισε καριέρα ξεφτιλίζοντας κόσμο και στην ίδια ακριβώς πρόταση δηλώνεις, με περηφάνεια, “ναι, εγώ με την κριτική μου τους ξεφτιλίζω όλους”. Δηλαδή όταν οι άλλοι κάνουν σάτιρα είναι ανθρωποφαγία για τα νούμερα, όταν όμως εσύ ξεσκίζεις ανθρώπους στην πρωινή σου ζώνη βαφτίζεις το gossip κοινωνικό λειτούργημα και είσαι κάποιος εθνικός δικαστής;»

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Νεφέλη Μεγκ είπε: «Αυτό είναι το κλασικό σου μοτίβο, Γιώργο. Να ισοπεδώνεις χαρακτήρες, να κάνεις κιτρινισμό, μετά να φοράς το κουστούμι του παρεξηγημένου παιδιού και, αν στραβώσει πολύ το πράγμα, πετάς εκεί και μια ναρκισσιστική συγγνώμη. Από αυτές που δεν φταις εσύ, αλλά οι άλλοι σε παρεξήγησαν, μωρέ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nefeli Meg (@nefelimeg)

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