Το Παλέρμο της Σικελίας «πλημμύρισε» από λάμψη, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής 5 Ιουνίου ξεκίνησαν οι γαμήλιοι εορτασμοί της Dua Lipa και του Callum Turner. Λίγες ημέρες μετά τον πολιτικό τους γάμο στο Λονδίνο, η παγκόσμια pop star και ο Βρετανός ηθοποιός υποδέχτηκαν τους καλεσμένους τους σε ένα φαντασμαγορικό welcome party.

Αυτή η λαμπερή υποδοχή σήμανε την έναρξη ενός τριημέρου γεμάτου πάρτι, για ένα γεγονός που δικαίως θεωρείται ο πιο πολυσυζητημένος γάμος της χρονιάς.

Η Dua Lipa έκλεψε τις εντυπώσεις με μια custom λευκή δημιουργία του οίκου Bottega Veneta, διακοσμημένη με φτερά και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες πλέξης, ενώ ολοκλήρωσε το look της με λαμπερά κοσμήματα και μία εντυπωσιακή τσάντα στην ίδια αισθητική. Από την πλευρά του, ο Callum Turner επέλεξε ένα ανοιχτόχρωμο κοστούμι σε χαλαρές γραμμές, αποπνέοντας καλοκαιρινή κομψότητα.

Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν από την πρώτη κιόλας βραδιά αγαπημένοι φίλοι από τον χώρο της μουσικής και της showbiz. Οι εορτασμοί αναμένεται να διαρκέσουν έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, με εκδηλώσεις σε μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία του Παλέρμο και της γύρω περιοχής.

Το Παλέρμο έχει μετατραπεί αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς περίπου 300 καλεσμένοι από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας αναμένεται να δώσουν το «παρών» στις λαμπερές εκδηλώσεις.

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