Στο πλευρό του Γιάννη Παπαμιχαήλ βρέθηκε η Άννα Φόνσου μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του και τη νοσηλεία του στο Ασκληπιείο Βούλας.

Η αγαπημένη ηθοποιός ενδιαφέρθηκε από την πρώτη στιγμή για την πορεία της υγείας του, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε και ο Μάκης Δελαπόρτας. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ γιόρτασε τα γενέθλιά του μαζί με στενούς φίλους.

Με αφορμή την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, η Άννα Φόνσου και οι άνθρωποι του «Σπιτιού του Ηθοποιού» του έστειλαν δημόσια τις ευχές τους μέσα από τα social media, εκφράζοντας τη στήριξη και την αγάπη τους.

«Γιάννη μας, για τα χθεσινά σου γενέθλια σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά να είσαι γερός, δυνατός και ευτυχισμένος. Μην νιώσεις ποτέ μόνος γιατί πάντα θα έχεις εμάς κοντά σου», ανέφερε μεταξύ άλλων το συγκινητικό μήνυμα.