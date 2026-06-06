Ο ξυλοδαρμός δύο Αιγύπτιων στην Καλλιθέα από έναν οδοντίατρο επειδή νόμιζε ότι είναι… διαρρήκτες, μετρά ήδη έναν τραυματία στο νοσοκομείο και κατηγορούμενους και τους τρεις εμπλεκόμενους που θα δικαστούν στις 18 και 19 Ιουνίου, καθώς σχηματίστηκαν δύο δικογραφίες. Μία για τον οδοντίατρο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και για τους Αιγύπτιους απόπειρα κλοπής από κοινού και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Το παράδοξο στην υπόθεση είναι ότι, παρά το γεγονός ότι ο οδοντίατρος καταγράφεται σε βίντεο να έχει στα χέρια του ρόπαλο και να επιτίθεται στους Αιγύπτιους, το αντικείμενο στη συνέχεια εξαφανίστηκε ως δια… μαγείας.

Αποκαλυπτική είναι και η κατάθεση του ειδικού φρουρού που έφτασε στο σημείο και φέρνει στο φως η «Ζούγκλα»:

«Στις 13:05 λάβαμε σήμα από το Κέντρο Επιχειρήσεων να μεταβούμε στην οδό Αχιλλέως και Θησέως στην Καλλιθέα για άτομο με ρόπαλο, το οποίο είχε χτυπήσει άλλο άτομο. Όταν φτάσαμε, εντοπίσαμε τον έναν άντρα (σ.σ. οδοντίατρο) να στέκεται, χωρίς να τους ακουμπάει, πάνω από τους δύο Αιγύπτιους (σ.σ. αναφέρει τα ονόματά τους). Στην ερώτησή μας τι είχε συμβεί μας απάντησε ότι η σύζυγός του είδε τα δύο άτομα να έχουν μπει στον προαύλιο χώρο της μονοκατοικίας του, να βγάζουν φωτογραφίες και να περιεργάζονται τον χώρο. Τότε τον κάλεσε στην εργασία του και τον ενημέρωσε για το περιστατικό και του είπε ότι τους ακολουθεί με τα πόδια».

Ο οδοντίατρος, όπως καταθέτει ο ειδικός φρουρός, ισχυρίστηκε ότι τους ακινητοποίησε, με τις Αρχές να ψάχνουν τον χώρο: «Στο σημείο και έπειτα από αναζητήσεις μας δεν βρέθηκε κάποιο ρόπαλο, ενώ ο ένας από τους Αιγύπτιους αιμορραγούσε».

Η υπόθεση περιπλέκεται και άλλο, καθώς βίντεο από την περιοχή δείχνουν και άλλα δύο άτομα να «βοηθούν» τον οδοντίατρο, ενώ οι Αιγύπτιοι από την αρχή υποστήριζαν σε κακά Ελληνικά, καθώς δεν μιλούν τη γλώσσα, ότι δεν είχαν σκοπό να κλέψουν κάτι, αλλά φωτογράφιζαν ένα μαγαζί που ήταν κλειστό και πωλούσε μεταχειρισμένα έπιπλα.