Η Χεζμπολάχ καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση σε όχημα του λιβανέζικου στρατού που στοίχισε τη ζωή σε τρεις στρατιώτες, χαρακτηρίζοντας το πλήγμα «εσκεμμένο έγκλημα».

Σε ανακοίνωσή της, η λιβανέζικη οργάνωση περιέγραψε την επίθεση ως «ένα εσκεμμένο και προμελετημένο έγκλημα το οποίο προστίθεται στη σειρά των εγκλημάτων που ο εχθρός συνεχίζει να διαπράττει κατά του λιβανέζικου λαού μας, ιδιαίτερα στον Νότο και στη Δυτική Μπεκάα».

Η Χεζμπολάχ επέκρινε επίσης τις κρατικές Αρχές του Λιβάνου, αναφέροντας ότι η επίθεση ήταν «φυσικό επακόλουθο της αδιαφορίας των Αρχών για την κυριαρχία της χώρας και το αίμα του λαού της, καθώς και των αδικαιολόγητων παραχωρήσεών τους».

«Η τελευταία από αυτές τις παραχωρήσεις ήταν η πλήρης παράδοσή τους στους όρους του εχθρού στην Ουάσιγκτον, γεγονός που τον ενθάρρυνε να παραβιάζει το αίμα του λαού μας και του στρατού μας με ατιμωρησία», δήλωσε η οργάνωση.

«Καταδικάζουμε αυτή την αμαρτωλή επιθετικότητα και επαναβεβαιώνουμε τη σταθερή υποστήριξή μας προς τον εθνικό μας στρατό», πρόσθεσε.