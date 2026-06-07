Επίθεση ισραηλινού drone σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιους στην Πόλη της Γάζας, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

«Επίθεση από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιους και τραυμάτισε αρκετούς στην Πόλη της Γάζας», μετέδωσε το Πρακτορείο Wafa.

Ιατρικές πηγές από το Νοσοκομείο Αλ Σίφα ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, αφότου το ισραηλινό drone έπληξε ένα πολιτικό όχημα και περαστικούς κοντά στο Σχολείο Αλ Μπουράκ, στη γειτονιά Αλ Νασρ.