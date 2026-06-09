Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 και πλέον τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις Αρχές στη Βηρυτό και τον Ερυθρό Σταυρό, ενώ το Ισραήλ διεμήνυσε πως θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, παρά τις απειλές για νέες ενέργειες αντιποίνων από πλευράς Τεχεράνης.

Χθες το πρωί, «επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στο χωριό Ζίφρα, στην περιοχή Ναμπάτια» σκότωσε επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους «παιδί από τη Συρία και γυναίκα», ενώ «τραυμάτισε (άλλους) οκτώ, συμπεριλαμβανομένων δύο γυναικών», ανέφερε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Το βράδυ, η ίδια πηγή ανέφερε ότι πλήγμα στην Τύρο σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους οκτώ. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τους κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τομέα της Τύρου.

Άλλος βομβαρδισμός το βράδυ σκότωσε δύο ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδί, και τραυμάτισε δέκα στη Μαρουανίγια, επίσης στον νότο, κατά την ίδια πηγή.

Συνολικά χθες έγιναν αεροπορικές επιδρομές σε πάνω από 15 κοινότητες, ιδίως στην Τύρο, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Μια από αυτές στοχοποίησε «όχημα (…) κοντά σε κτήριο του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού» στην παραθαλάσσια πόλη, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τέσσερις διασώστες τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών στο συγκεκριμένο πλήγμα. Και οι τέσσερις νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, σημείωσε ο Ερυθρός Σταυρός.

Η Χεζμπολάχ από την άλλη ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, αλλά όχι εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως τρία βλήματα εξαπολύθηκαν «προς την κατεύθυνση ισραηλινών στρατιωτών που επιχειρούσαν στον νότιο Λίβανο» και ότι ένα βλήμα «έπεσε κοντά σε στρατεύματα» χωρίς να κάνει λόγο για τραυματισμούς.

«Πολύ πιο σκληρές»

Χθες το μεσημέρι, μετά την ανταλλαγή πυραύλων και βομβαρδισμών του Ιράν και του Ισραήλ, η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τη «λήξη της επιχείρησης» που χαρακτήρισε «σκληρή ανταπόδοση» στο Ισραήλ.

Διεμήνυσε ωστόσο ότι «σε περίπτωση συνέχισης της επίθεσης και των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του νοτίου Λιβάνου», θα ακολουθήσουν «πολύ πιο σκληρές ενέργειες».

Ο Ισραηλινός υπουργός Ισραέλ Κατς αντέτεινε ότι η χώρα του «θα συνεχίσει να δρα» εναντίον της Χεζμπολάχ. Και συμπλήρωσε ότι «κάθε ιρανική απόπειρα σύνδεσης του Λιβάνου με το Ιράν» με σκοπό «να διαπραχτεί επίθεση εναντίον του Ισραήλ» θα αντιμετωπιστεί «με μεγάλη ισχύ».

Η Τεχεράνη επιμένει ότι το ζήτημα της σύγκρουσης του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ πρέπει να συμπεριληφθεί στην όποια διευθέτηση του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσινγκτον θέλει το ζήτημα του Λιβάνου να διαχωριστεί και να επιλυθεί σε δεύτερο χρόνο.

Προχθές Κυριακή, το Ισραήλ βομβάρδισε τα νότια προάστια της Βηρυτού, τομέα που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, σε αντίποινα για πυρά εναντίον της επικράτειάς του. Είχε προειδοποιήσει πως θα έπληττε τη λιβανική πρωτεύουσα αν εξαπολύονταν νέες επιθέσεις εναντίον του βόρειου τμήματος της χώρας.

Επρόκειτο για τους πρώτους βομβαρδισμούς στη νότια Βηρυτό αφού ανακοινώθηκε η νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπό όρους, την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από τον τέταρτο κύκλο των διαπραγματεύσεων μεταξύ αντιπροσωπειών του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον — που απέρριψε η Χεζμπολάχ.

Η προηγούμενη κατάπαυση του πυρός, η οποία στη θεωρία τέθηκε σε ισχύ τη 17η Απριλίου, ουδέποτε τηρήθηκε.

Από την έναρξη του νέου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, στις 2 Μαρτίου, έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιχειρήσεις πάνω από 3.600 άνθρωποι, σύμφωνα με τις Αρχές στη Βηρυτό.