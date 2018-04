Με χαμόγελα και προσδοκίες ολοκληρώθηκαν οι Ημέρες Καριέρας του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος New York College, σε συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων διοργανώσεων, οργάνωσε και φέτος με μεγάλη επιτυχία τις Ημέρες Καριέρας 2018 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Στόχος των Ημερών Καριέρας ήταν η διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του New York College σε συνεργασία με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού και των σπουδαστών του ΙΙΕΚ New York με την αγορά εργασίας.Αξιοσημείωτη ήταν και φέτος η μεγάλη ανταπόκριση τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους αποφοίτους και τους φοιτητές. 70 επιχειρήσεις και οργανισμοί από διάφορους κλάδους (διαδύκτιο, ανθρώπινο δυναμικό, τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, μάρκετινγκ, μάνατζεμεντ, τουρισμός, ναυτιλία κ.α) τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού συμμετείχαν και αναζήτησαν προσωπικό για άμεση ή μελλοντική συνεργασία πραγματοποιώντας συνεντεύξεις με περισσότερους από 400 φοιτητές και αποφοίτους.Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας των φοιτητών και αποφοίτων, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις από ειδικούς στον χώρο του ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα βιογραφικού σημειώματος, διαχείρισης συνέντευξης και επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την ανάπτυξη τεχνικών και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική έρευνα εύρεσης εργασίας.Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Νew York College προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία για ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα που οδηγούν σε Αμερικάνικο ή Ευρωπαϊκό πτυχίο από διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια, δημιουργεί επιτυχημένους επαγγελματίες όπου διεκδικούν υψηλές θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.Για περισσότερες πληροφορίες για τις ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ και τις δραστηριότητες του Career Office του New York College, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.nyc.gr