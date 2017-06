Επίσκεψη αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού στις ΗΠΑ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), προσκεκλημένος του ομολόγου του αρχηγού Στρατού των ΗΠΑ (Chief of Staff of the U.S. Army), στρατηγού Mark A. Milley, από 26 έως 27 Ιουνίου 2017.