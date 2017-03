Κρήτη: Αεροδιακομιδή νεογνού με ελικόπτερο Super Puma

Ακόμα μια αεροδιακομιδή από νησί του Αιγαίου προς την Κρήτη κλήθηκαν να εκτελέσουν τα εναέρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά από σχετικό αίτημα του ΕΚΑΒ μετέφερε αργά το βράδυ της Τετάρτης (14/3) στο Ηράκλειο ένα νεογνό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το νεογνό με θερμοκοιτίδα και το μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για νοσηλεία.

