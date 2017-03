Χανιά: Οι οδηγοί ταξί μαθαίνουν αυτοάμυνα μετά τα τελευταία περιστατικά σε Αθήνα και Καστοριά

Τα πρόσφατα περιστατικά στην Αθήνα και στην Καστοριά με τις δολοφονίες συναδέλφων τους έχουν θορυβήσει έντονα τους οδηγούς ταξί στα Χανιά.



Εν όψει δε και της τουριστικής περιόδου, με χιλιάδες άτομα να έρχονται στα Χανιά, οι επαγγελματίες οδηγοί, όπως αναφέρει το αποκλειστικό του parakritika.gr προσπαθούν να «θωρακιστούν» με όσο περισσότερα μέσα μπορούν, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.



Έτσι, το απόγευμα της Δευτέρας είχαν μία πρώτη επαφή με το δάσκαλο πολεμικών τεχνών Γιώργο Σειστάκη, ο οποίος θα τους «μεταδόσει» κάποια μικρά μυστικά αυτοάμυνας, στο χώρο δίπλα από τα γραφεία του συνεταιρισμού τους στη λεωφόρο Μουρνιών.



Ο Γιώργος Σειστάκης είναι εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτής για απλούς πολίτες και προσωπικό ασφαλείας, ενώ έχει περάσει πάρα πολλά σχολεία.



Ο εκπαιδευτής της σχολής Krav Maga στα Χανιά κατέχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:



• Διεθνής Ομοσπονδία Κραβ Μαγκά (IKMF) – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για πολίτες – Graduate 4 (G4)



• Διεθνής Ομοσπονδία Κραβ Μαγκά (IKMF) – Lead Civilian Instructor



• Διεθνής Ομοσπονδία Κραβ Μαγκά (IKMF) – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για παιδιά



• Διεθνής Ομοσπονδία Κραβ Μαγκά (IKMF) – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για γυναίκες



• Διεθνής Ομοσπονδία Κραβ Μαγκά (IKMF) – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για προσωπικό ασφαλείας -VIP Bodyguard- Προστασία Υψηλών Προσώπων- Ασημένια Ασπίδα



• Διεθνής Ομοσπονδία Κραβ Μαγκά (IKMF) – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής για Λιμενικό-Sea Marshal



• TRX- Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Suspension Training level 1



• TRX- Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Group Suspension Training level 1



• Παγκόσμια Ομοσπονδία Kickboxing W.P.K.A. Πιστοποιημένος Προπονητής level C



• Emergency First Response (EFR) Πτυχίο πρώτων βοηθειών-EMERGENCY RESPONDER CPR(BLS) First Aid-Adult



Πηγή: parakritika.gr